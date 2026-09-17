El Gobierno acuerda el despliegue permanente de Frontex en Ceuta dos meses después de la invasión

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado que Ceuta y Melilla tendrán presencia de Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas. La medida forma parte de un paquete de actuaciones que incluye nuevas ayudas europeas, una representación permanente en el Comité de las Regiones y la petición de entrada de las dos ciudades en la Unión Aduanera.

El anuncio se produce casi dos meses después de la invasión de Ceuta. Y, más aún, tras los diversos avisos de Bruselas en los que apuntaba que la Unión Europea podía proporcionar ayuda económica y de Frontex para paliar las consecuencias de la invasión. Ha sido Albares quien ha adelantado la petición de una "presencia institucional permanente de Frontex en Ceuta y Melilla".

La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, conocida como Frontex, participa en la gestión de las fronteras exteriores de la Unión Europea. La incorporación de las ciudades autónomas a este esquema forma parte de las medidas que el Gobierno pretende formalizar ante las instituciones comunitarias. El ministro ha realizado el anuncio durante la inauguración de la tercera edición de los Diálogos para la Seguridad 'La Defensa Europea ante un mundo en crisis', celebrada en la sede del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, en Madrid.

La decisión responde también a una petición planteada por los presidentes de Ceuta y Melilla, Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda, respectivamente; que han reclamado medidas de refuerzo para las fronteras de las ciudades autónomas.

Asimismo, Albares ha explicado que el pasado martes mantuvo una conversación con Vivas e Imbroda para informarles sobre el paquete de ayudas de 115 millones de euros aprobado por la Comisión Europea el pasado 9 de septiembre. Según ha indicado el ministro, para que los fondos puedan llegar a las ciudades autónomas es necesario presentar formalmente el proyecto correspondiente. El Gobierno tiene previsto realizar este trámite "de manera inminente".

Entre las medidas anunciadas por el ministro figura también la petición de la entrada definitiva de Ceuta y Melilla en la Unión Aduanera. Se trata de una reclamación que han planteado los empresarios de ambas ciudades y que el Gobierno pretende trasladar formalmente a las instituciones europeas. Albares ha situado esta cuestión junto a la llegada de los fondos europeos, la representación institucional de las ciudades autónomas y la presencia de Frontex dentro del conjunto de medidas.

Ceuta es España

El anuncio llega después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dedicara parte de su discurso sobre el Estado de la Unión Europea a la situación de Ceuta. Von der Leyen se dirigió "directamente al pueblo español" y defendió el carácter europeo de la frontera de la ciudad autónoma. "Todas nuestras fronteras exteriores son fronteras europeas. La frontera de Ceuta es una frontera europea. Porque Ceuta es España. Ceuta es Europa. Y Europa estará a vuestro lado", afirmó la presidenta de la Comisión.

Curiosamente, a finales de agosto, la Comisión Europea recordó que era el Gobierno de Pedro Sánchez el encargado de formalizar la petición y que, desde el comienzo de la invasión, Bruselas estaba dispuesta a proporcionar la ayuda a España, tanto la financiera como la de Frontex. En concreto, fue el portavoz de la Comisión Markus Lammert quien dijo, hasta en dos ocasiones, que el Ejecutivo de Sánchez no había formalizado la petición y que en Bruselas estaban a la espera de que lo hiciera para ejecutarla.