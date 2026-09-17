El rapto sanchista de Europa

El Parlamento Europeo no sirve para casi nada, pero una de las cosas para las que sí vale es para saber de dónde sopla el viento. Cuentan las crónicas que el viento ha rolado y ahora empuja con fuerza desde la derecha. Existe el temor a que la democracia cristiana abandone la alianza con los socialistas y se arroje en brazos de la extrema derecha, cada día más pujante. La probabilidad de un cambio radical en la alianza que sostiene a la Comisión se hace cada vez más evidente a la vista del éxito regional de Alternativa por Alemania, la casi segura victoria de Le Pen el año que viene en Francia y el crecimiento de Vox en España. Este análisis, que es el habitual en la prensa "seria" europea, peca de determinista, pues considera que ese crecimiento es una plaga de la que no hay más culpable que la irresponsabilidad de los votantes que la respaldan.

Olvidan quienes así hablan que el crecimiento de la extrema derecha es consecuencia directa de las traiciones de la derecha conservadora y liberal a su propio ideario. En España, el fenómeno es perfectamente visible, pero en el resto de Europa las circunstancias no son muy diferentes. En Alemania, la deslealtad de Angela Merkel explica sobradamente el ascenso de la derecha nacionalista.

Sin embargo, en lo que se refiere al último lustro, no solo han influido las tibiezas de la derecha tradicional, sino que también es posible encontrar un responsable en la persona de Pedro Sánchez. Conocemos sobradamente su naturaleza divisiva aplicada a la política nacional. Y eso mismo es lo que ha hecho en Europa. Siendo el de España el único Gobierno dominado por socialistas, su presidente ha usado y abusado del privilegio para forzar que la izquierda europea adopte sus posiciones extremas. Puesto que todo esto viene a cuento de la manera en que el Parlamento Europeo ha respondido a la crisis de Ceuta, no sobra recordar que la reacción de ese mismo Parlamento a raíz de la invasión de 2021 fue tan crítica o casi con Marruecos como lo ha sido la de hoy. La diferencia es que los socialistas europeos votaron entonces a favor de aquella y hoy han rechazado esta. De modo que, aunque haya un punto de mayor severidad en la de 2026, más que justificada a la vista de que los hechos han sido más graves, quienes han cambiado de postura son en realidad los socialistas, no las derechas. Lo han hecho por seguir las directrices de Pedro Sánchez.

Los socialistas europeos tienen todo el derecho del mundo a radicalizarse y echarse en brazos de la autocracia alauí. Pero no el de echarle la culpa a la derecha por no someterse, como venían haciendo, a los postulados socialistas, mucho más cuando estos se han alejado tanto del centro hasta coincidir e incluso sobrepasar los de la extrema izquierda. Los socialistas españoles no han sabido o querido librarse de Pedro Sánchez. Ellos sabrán a cuánto cobran la reverencia. Se entiende peor que los europeos abracen esa misma servidumbre, especialmente los italianos, que son oposición a un gobierno de extrema derecha al que podrían descabalgar a poco que ocuparan el centro político en vez de dejarse arrastrar al gilisocialismo extremista del iracundo Sánchez. Ellos sabrán lo que le sacan.