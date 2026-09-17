La arzobispa de Canterbury premia a un islamista paquistaní y se fotografía con su mujer oculta tras un niqab

La imagen de la arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, entregando un premio de 'Reconciliación y Cooperación Interreligiosa' a un clérigo musulmán paquistaní está provocando una fuerte polémica en Reino Unido. Junto a Hafiz Muhammad Tahir Mehmood Ashrafi aparece su esposa, completamente cubierta con un niqab que apenas deja visibles sus ojos. La fotografía fue difundida por el propio Palacio de Lambeth, residencia oficial de la arzobispa, tras la ceremonia celebrada el pasado 11 de septiembre.

El detalle de la mujer, que aparece también en las fotografías oficiales del acto, ha llamado especialmente la atención en redes sociales y medios británicos. La polémica se suma a las críticas recibidas por Mullally por haber concedido el galardón a Ashrafi precisamente el día del 25 aniversario de los atentados del 11-S. El clérigo es presidente del Pakistan Ulema Council, organización que en 2007 distinguió a Osama ben Laden con el título de 'Saifullah', traducido como 'Espada de Dios'.

Ashrafi defendió entonces aquella decisión y describió a ben Laden como un combatiente que había luchado "por el islam contra los rusos, estadounidenses y británicos". Reuters recogió sus declaraciones de aquella época. El premio que acaba de recibir en el Palacio de Lambeth reconoce, sin embargo, su supuesto trabajo en favor de la paz, la reconciliación, el diálogo interreligioso y la lucha contra el extremismo y el terrorismo.

La decisión ha provocado críticas de políticos y organizaciones británicas. El secretario de Justicia en la oposición, Nick Timothy, calificó de "estremecedora" la "ingenuidad" de conceder el premio a alguien que había elogiado a ben Laden, mientras que el diputado conservador Neil O'Brien criticó específicamente el uso del niqab. El Palacio de Lambeth ha confirmado que conoce los comentarios atribuidos a Ashrafi que circulan por internet y que está "revisando urgentemente" el asunto.