La Comisión Europea avisa a Trump: el pacto con Canadá "no va en contra de nadie"

La Comisión Europea ha querido zanjar la última polémica comercial originada por las advertencias del presidente de Estados Unidos, que amenazó con imponer nuevos castigos a las importaciones procedentes del Viejo Continente. La chispa que encendió este cruce de declaraciones fue la posibilidad, sugerida recientemente por Bruselas, de otorgar a Canadá un estatus especial en su relación con las instituciones europeas.

El portavoz del Ejecutivo comunitario, Olof Gill, ha sido el encargado de fijar la postura oficial frente a las presiones norteamericanas. "Como dejó claro nuestra presidenta el miércoles, la propuesta de fortalecimiento de nuestra asociación con Canadá no va en contra de nadie, sino que busca nuestra fortaleza común", ha asegurado el representante europeo ante los medios.

Toda esta controversia tiene su origen en el discurso que la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, pronunció recientemente ante el pleno del Parlamento Europeo. Durante su intervención, la política alemana abogó por ofrecer al país norteamericano la posibilidad de convertirse en el "primer miembro asociado de la UE". Sin embargo, Von der Leyen evitó proporcionar detalles adicionales sobre la arquitectura jurídica o las implicaciones económicas de este estatus inédito, lo que generó un notable estupor en las distintas capitales del continente.

De hecho, fuentes diplomáticas consultadas por la agencia Europa Press han reconocido que, si bien existe un consenso generalizado para respaldar una mayor cooperación con sus socios canadienses, la incertidumbre reina en el seno de la Unión Europea. Diversos representantes nacionales admiten que desconocen qué implicaría exactamente este concepto de asociación y cómo podría articularse sin interferir en los tratados vigentes.

La falta de comunicación interna ha sido uno de los puntos más criticados. Según estas mismas fuentes, la iniciativa no fue coordinada previamente con los Estados miembro, un procedimiento que suele ser habitual antes de realizar anuncios de este calibre. A partir de ahora, los gobiernos europeos tendrán que debatir en profundidad el formato exacto de esta futura relación bilateral y la denominación que finalmente adoptará este marco de entendimiento con Ottawa.

La reacción desde Washington no se hizo esperar. Horas después del anuncio de Von der Leyen, el presidente de Estados Unidos calificó la maniobra como un "acto hostil" hacia los intereses de su país. En su habitual tono, amenazó con imponer aranceles muy serios o, incluso, dejar de comerciar con Europa si la oferta a Canadá llega a materializarse en los términos sugeridos por la Comisión Europea.

El mandatario estadounidense insistió en que aplicaría gravámenes económicos muy severos a las exportaciones europeas, aunque introdujo un pequeño matiz en su advertencia. Aclaró que esta drástica decisión de elevar los obstáculos comerciales solamente se llevaría a cabo si Bruselas procede "con mala intención". Por el contrario, señaló que, si el acuerdo se fragua "con buena intención", la relación transatlántica no sufriría alteraciones, si bien declinó especificar cuáles serían los parámetros para juzgar las motivaciones europeas.