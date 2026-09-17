La Iglesia francesa espera un millón de fieles en la visita de León XIV tras el éxito en España

La Iglesia católica francesa ha revisado al alza todas sus previsiones de asistencia para el viaje apostólico que el papa León XIV realizará al país vecino entre el 25 y el 28 de septiembre. La gran acogida y la masiva movilización ciudadana que acompañó al Pontífice durante su reciente estancia en tierras españolas han servido de acicate para los organizadores, que esperan que esta gira europea sea también un preludio exitoso para su futuro viaje a Sudamérica.

Desde la Conferencia de los Obispos de Francia, su secretario general adjunto y director de Comunicación, Amaury Guillem, ha expresado su gratitud hacia la nación española en la recta final de los preparativos para esta esperada cita, la primera de carácter episcopal que recibe el país en dieciocho años. "¡Gracias a España por todo lo que nos hizo descubrir!", afirmó Guillem en declaraciones a la agencia EFE.

El impacto de las imágenes vividas recientemente obligó a replantear la logística del evento. "Cuando vimos lo que pasó en España, dijimos: 'tendría que ser en los Campos Elíseos'", explicó el portavoz de los obispos galos. Las estimaciones apuntan ahora a que alrededor de un millón de personas participarán en los distintos actos programados durante los cuatro días que durará la visita, con paradas en la capital, Saint-Denis, Lourdes y Metz.

Inicialmente, la organización había barajado espacios más reducidos para la eucaristía central parisina, como la explanada de los Inválidos —donde Benedicto XVI ofició una misa en 2008— o el Campo de Marte, que acogió a Juan Pablo II en 1997. Sin embargo, ante el éxito de convocatoria visto hace unos días, decidieron trasladar la gran celebración del sábado 26 de septiembre a los Campos Elíseos y la céntrica plaza de la Concordia.

Hasta el momento hay registradas unas 600.000 personas para dicha misa, lo que ha forzado a las autoridades a ampliar el dispositivo de seguridad y acogida a lo largo de la plaza de la Estrella, donde se erige el Arco del Triunfo, y continuar por la avenida de la Grande-Armée. "Afortunadamente se tomó esa decisión", reconoció Guillem, quien confía en dar "un buen ejemplo" de cara a la gira que León XIV emprenderá en noviembre por Uruguay, Argentina y Perú.

Más allá de las cifras, la agenda estará marcada por un mensaje profundo. Se espera que el Papa pronuncie discursos con el mismo estilo directo y respetuoso que exhibió ante el Parlamento en Madrid. "Dice las cosas claramente, sin rodeos, muy delicadamente, muy suavemente, de manera sincera, firme", valoró Guillem sobre la capacidad del Santo Padre para mantener una posición exigente en la defensa de principios fundamentales.

En el plano internacional, León XIV visitará la sede de la Unesco. En dicha tribuna, la institución religiosa prevé que el Papa realice una defensa de la cultura, la educación y el uso ético de la inteligencia artificial. Todo ello como herramientas para recuperar un multilateralismo genuino y orientado a la pacificación global.

Asimismo, el mensaje dirigido a Europa tendrá su epicentro en la ciudad de Metz, en la región del Mosela. Se trata de un territorio históricamente castigado por las guerras mundiales y erigido luego como símbolo de la reconciliación franco-alemana. Desde allí, el Pontífice subrayará "la potencia de la reconciliación al servicio de la paz" para recordar a las naciones de dónde viene el proyecto europeo.

La inmigración ocupará otro lugar destacado. Tal y como hizo en España, León XIV reiterará la exigencia de una respuesta "coordinada, solidaria y eficaz". La doctrina católica insiste en el derecho a vivir dignamente en el país de origen, el deber de socorrer a quienes huyen y la necesidad de integrarlos en las sociedades de acogida. "El Papa no viene a hacer política. Viene a decir aquello a lo que nos invita el Evangelio", apuntilló Guillem, asumiendo que sus palabras tendrán sus consiguientes "consecuencias políticas".

Por último, el viaje guardará un espacio íntimo y solemne en Lourdes. Siguiendo el modelo adoptado recientemente en su paso por España, León XIV mantendrá un encuentro privado con siete víctimas de abusos sexuales en el seno de la institución. Esta decisión de reunir a un grupo reducido busca asegurar el tiempo necesario para un intercambio directo y sosegado, abordando así un drama que se encuentra hoy "en el corazón de la vida de la Iglesia".