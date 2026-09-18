El Parlamento Europeo aprobó este jueves una resolución que culpaba a Marruecos de la invasión de Ceuta que salió adelante por 339 votos a favor, 225 en contra y 16 abstenciones. Una de las claves de lo sucedido es que los socialistas europeos, con el PSOE a la cabeza, intentaron boicotear esta iniciativa del PPE. Esta misma semana la propia presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, dio un discurso de apoyo a Ceuta enfatizando que la de la ciudad autónoma es una frontera de "Europa".

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio la secretaria general del Partido Popular Europeo y vicepresidenta del Grupo Popular en la Eurocámara, Dolors Montserrat, ha señalado que "la invasión de Ceuta ha sido y es un escándalo internacional que no puede repetirse. Ni en Ceuta, ni en España, ni en Europa, y por tanto en Europa no tenemos por qué pagar el fracaso de un presidente nefasto como Pedro Sánchez". Montserrat ha destacado que el presidente de Ceuta ha invitado a la ciudad a Von der Leyen y espera que vaya de visita. "Yo doy por seguro que la presidenta de la Comisión Europea visitará Ceuta", ha dicho.

"Por eso hemos tenido bien claro desde un principio en el Partido Popular Europeo que teníamos que hacer un debate, que la presidenta de la Comisión Europea diera un mensaje bien claro a los ceutís de que Ceuta y Melilla son españolas y europeas", ha apuntado Dolors Montserrat. La eurodiputada del PP ha señalado que la resolución aprobada en el Parlamento Europeo "deja bien claro y envía tres mensajes". El primero de esos mensajes es "el apoyo a Ceuta, pero deja bien claro que Ceuta y Melilla son españolas y europeas". El segundo de esos mensajes es que "el día 30 y 31 hubo una invasión" y con el tercero se lanza un "mensaje directo a Marruecos y al Gobierno".

Al Gobierno de Pedro Sánchez se le critica "la irresponsabilidad de no defender la frontera sur, de no aplicar el pacto migratorio y de retornos que ya es aplicable desde junio y, por tanto, de dejar desprotegidos a todos los ceutís", ha dicho Montserrat. Por su parte, a Marruecos se le da "un mensaje muy nítido" que es que "la soberanía y la entidad de Europa no se cuestionan, el pacto migratorio se respeta y el reglamento de retorno se cumple porque Marruecos, como país seguro de la Unión Europea, tiene la obligación de hacerse cargo de todos los irregulares, adultos y menores, y por tanto lo tiene que hacer sin excusas ni chantajes". Dolors Montserrat ha destacado también que "Marruecos tiene que cumplir porque Marruecos es parte del pacto migratorio como tercer país seguro".

Los socialistas europeos votan en contra

La eurodiputada del PP ha señalado que el de ayer en el Parlamento Europeo "fue un día histórico para los ceutís" y piensa que "era una resolución que tenía que haber apoyado todo el Parlamento Europeo". En este sentido, ha dicho: "No entiendo cómo los socialistas no la apoyaron porque no es una resolución de ideología, sino de estar al lado de los ceutís, al lado de España, de Europa, de nuestras fronteras y de nuestra integridad territorial".

Dolors Montserrat ha comentado la visita a Madrid del comisario de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, para "controlar" lo que está sucediendo con el pacto migratorio porque "Europa se está cansando". "Justamente en el debate del Estado de la Unión, Úrsula von der Leyen puso encima de la mesa una enmienda a la totalidad a Sánchez con otro instrumento para conseguir de forma más rápida los retornos porque llevamos 50 día donde Sánchez tenía que implementar el pacto migratorio y hacer los expedientes rápidos para poder retornar" a los invasores, ha añadido la eurodiputada del PP.

La secretaria general del PPE y vicepresidenta de los populares en la Eurocámara ha destacado que "la Comisión Europea está viendo que han pasado 50 días y tú no estás implementando el pacto. Pues si tú no lo estás haciendo, cuando se den estos casos de una invasión tan masiva como esta y el gobierno de turno del Estado miembro no implemente el pacto, pues que Europa lo pueda hacer". En este sentido ha explicado que "por eso Von der Leyen puso encima de la mesa un nuevo instrumento de flexibilización y de más rapidez para los retornos. Y por eso el comisario ayer estuvo en Madrid, que también se reunió con el presidente Alberto Núñez Feijóo". "Hay presión de la Unión Europea para que se cumpla el pacto y para que sean retornados", ha dicho.

Dolors Montserrat ha dicho que "quienes no estaban con Ceuta han sido los socialistas" y que "la pregunta que nos tenemos que hacer es por qué tras la primera invasión de Ceuta en mayo de 2021 cuando el Parlamento en junio del 2021 hizo una resolución muy parecida a esta resolución de ayer. ¿La votaron los socialistas? Sí. Lo que nos tenemos que preguntar es por qué ahora cinco años después de una invasión con 10.000 personas y hoy con una de más de 80.000 los socialistas dicen que no. Quienes han cambiado han sido los socialistas, por tanto son ellos los que nos tienen que dar una explicación del porqué en 2021 votaron que sí y del porqué ahora votan que no. Y por qué se arrodillan ante Marruecos y no salen a favor de la defensa de nuestras fronteras, de nuestra integridad territorial ni de los ceutíes y en cambio dejan abandonada no a España, a Ceuta. ¿Por qué? Pues porque quieren tapar la irresponsabilidad, la inacción de Sánchez y porque están arrodillados. Algo tienen que tapar con el gobierno de Marruecos".

De Venezuela a la relación de Marruecos con EEUU e Israel

La secretaria general del PPE y vicepresidenta de los populares en la Eurocámara ha contado que en otra resolución de apoyo a la oposición venezolana en el Parlamento Europeo los socialistas tampoco la apoyaron. "Al final lo que vemos es al Partido Socialista arrodillado ante Maduro, ante Delcy Rodríguez y ahora arrodillado ante Marruecos". Dolors Montserrat también ha comentado el discurso de la eurodiputada italiana Ilaria Salis contra la españolidad de Ceuta y Melilla. Ha dicho que hasta los diputados de su grupo dicen que "esta señora está desinformada".

En este sentido, ha apuntado que "toda Europa ha visto las imágenes del 30 y el 31. Toda Europa sabe que Ceuta y Melilla son europeas, toda Europa ha estado al lado de los ceutís y no los vamos a abandonar. No están solos. Y la Comisión ha sido clara desde el primer minuto, desde el día de la invasión y puso en marcha todos los instrumentos, más apoyo de Frontex, más apoyo de la Agencia Europea de Asilo, dinero pues para ayudar a la ciudad de Ceuta. ¿Qué ha hecho Sánchez? Irse de vacaciones, subir una playlist en TikTok. Ni siquiera reclamó esta ayuda que le está ofreciendo Europa".

"Esta semana, por ejemplo, en solo tres días en Europa hemos hecho mucho más que Sánchez en 50 días y todos sus ministros. Porque Sánchez ha decidido abandonar a su suerte a los ceutís, abandonar nuestras fronteras europeas y no defender nuestra integridad territorial porque debe tener algún problema", ha añadido Montserrat. La eurodiputada del PP ha insistido en que "Bruselas está con Ceuta" y que la UE "está negociando el acuerdo de Marruecos y por tanto tenemos la sartén por el mango". "Si Marruecos quiere ser un socio prioritario de Europa porque es un país que está dentro del pacto migratorio como país seguro y por tanto tiene la obligación de hacerse cargo de todos los irregulares adultos y menores que vienen desde su país sin excusas ni chantajes y por eso estamos en esta situación donde tenemos que exigir al país vecino y al Estado miembro que cumplan con el pacto migratorio. De ahí la visita ayer del comisario y ahí no nos vamos a salir. Europa va a defender cada centímetro y cada palmo de su territorio europeo, que también es Ceuta y Melilla. Sólo faltaría".

Sobre el acuerdo entre Marruecos, EEUU e Israel ha dicho que "cada país tiene su soberanía y toma sus decisiones. En Europa estas semanas hemos sido muy claros, no solo el Parlamento, sino en la Comisión. Nosotros vamos a defender Europa y somos nosotros quienes vamos a decidir quienes entran y quienes no entran en nuestras fronteras y nuestra frontera sur no empieza en Rabat, empieza en Ceuta y en Melilla. Por tanto somos nosotros los que hemos dicho bien claro que vamos a defender nuestra frontera y nuestro territorio". Dolors Montserrat ha añadido que "los otros países pueden tomar las decisiones pero Europa no se va a dejar chantajear. Y vamos a hacer cumplir pues nuestro pacto migratorio y nuestras negociaciones en acuerdos que estamos teniendo, vamos a defender nuestra integridad y nuestras fronteras y nuestro pacto migratorio. Esta es nuestra obligación y nuestro deber".

Canadá y guerra híbrida contra la UE

Otro de los asuntos que están sobre la mesa de la UE es el acercamiento a Canadá que no ha gustado en EEUU. Algo que ha agriado aún más las relaciones del gigante norteamericano con el viejo continente. Dolors Montserrat ha dicho que "en el debate del Estado de la Unión, aparte del mensaje potente hacia Ceuta y hacia la protección de nuestras fronteras y de la defensa de nuestra entidad territorial, la presidenta lanzó el importante mensaje de que la seguridad es uno de los de las grandes defensas de esta legislatura, Europa estamos sufriendo porque Ceuta, Leipzig, hace pocos días Dinamarca, Polonia…".

"Estamos sufriendo una guerra híbrida y tenemos que protegernos y defendernos porque no hay libertad sin seguridad. Y justamente el miércoles mismo aprobamos en el Parlamento también nuestra estrategia sobre la guerra y la protección de la integridad territorial y de nuestras infraestructuras críticas de la Unión Europea", ha destacado la eurodiputada del PP.

Dolors Montserrat ha dicho que "Europa está bajo presión" y "esta invitación que hizo la presidenta Úrsula von der Leyen al primer ministro de Canadá es otro mensaje igual". "Estamos abriendo relaciones comerciales con países democráticos importantes y diciendo al mundo que Europa continúa siendo no ese espacio de paz, de libertad, de derechos humanos, de progreso, de convivencia y que queremos continuar siendo ese faro de esperanza en el mundo mientras otros la geopolítica la utilizan para cambiar el orden mundial", ha explicado Dolors Montserrat. La eurodiputada ha destacado que "por eso Canadá es un socio muy importante. Ayer el propio primer ministro habló de que podemos hablar de todo lo que son a materias primas, también de seguridad, de ir juntos de la mano para continuar defendiendo lo que siempre hemos defendido, que es la libertad de nuestros pueblos".

Sobre la reacción de EEUU a este acercamiento ha dicho que en "Europa somos atlantistas y siempre lo seremos y Estados Unidos es un aliado nuestro y tenemos que continuar trabajando y no nos hemos levantado en ningún momento de la mesa de la diplomacia y de las relaciones con Estados Unidos. Por tanto, a Estados Unidos le decimos que continuamos siendo aliados, que tenemos nuestra relación atlantista, que la vamos a continuar trabajando y fortaleciendo, pero Europa tiene que defender también sus posiciones, tampoco no nos podemos arrodillar".

"Si Trump quiere ponernos aranceles, nosotros continuamos pensando en que creemos en el free marketing sin aranceles y por tanto nosotros somos los grandes defensores de nuestros acuerdos comerciales que hace que la Unión Europea continúe liderando en muchos sectores económicos en el mundo y que esto que nos da prosperidad a nuestros ciudadanos, oportunidades a nuestros jóvenes que puedan emanciparse de sus padres y puedan comprarse un piso, al final nosotros no podemos dejar de ser quienes somos y tenemos que defender a quienes somos como europeos, siempre manteniendo esta relación atlántica", ha añadido Dolors Montserrat.

La eurodiputada del PP ha explicado que "cuando Trump nos amenazó con los aranceles nosotros con una única voz en toda Europa nos levantamos de la mesa y conseguimos primero retrasar la aplicación de esa subida de aranceles, pero luego gracias a que no nos levantamos de la mesa conseguimos la mejor negociación de todo el mundo". "Tú puedes tener diferencias con un socio como es Estados Unidos, pero no te tienes que levantar de la mesa y tienes que continuar negociando. Pero esto no significa que no podamos tener buenas relaciones con Canadá, con Australia, con Nueva Zelanda, con India… Al final Estados Unidos tiene que comprender que somos socios, pero que nosotros podemos tener también buenas relaciones con muchos otros países y es lo que estamos haciendo, defender nuestras posiciones".