Francia crea un Estado Mayor de Seguridad ante la escalada de "amenazas híbridas"

El Gobierno francés ha decidido reforzar la seguridad del país tras las "amenazas híbridas" que sufre Europa. A través del ministro del Interior, Laurent Núñez, el Ejecutivo de Emmanuel Macron ha optado por crear un Estado Mayor de Seguridad para afrontar los nuevos retos de seguridad y estar en condiciones de dar una respuesta coordinada desde las distintas administraciones.

En una publicación de la red social X, Núñez ha recordado que toda Europa sufre "ataques cibernéticos, ataques contra la infraestructura, campañas de desinformación…". Por ello, este jueves se ha celebrado un Comité de Seguridad en el que ha llamado a "cerrar filas" en toda la Administración francesa.

La montée en puissance des menaces hybrides partout en Europe - Attaques cyber, atteintes à nos infrastructures critiques, actes de déstabilisation, campagnes de désinformation….- nous obligent à resserrer les rangs À la demande du Président de la République et du Premier… pic.twitter.com/fkKsOhlldH — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) September 17, 2026

Núñez ha solicitado a los prefectos de los departamentos franceses, las autoridades regionales, que reúnan a los prefectos de zona, análogas a las provincias, y convoquen "en las próximas semanas" un Consejo de Seguridad destinado "a los temas de Defensa y Seguridad Nacional". "El objetivo es claro: movilizar todos los servicios del Estado y a los actores locales para estar preparados para afrontar estas nuevas amenazas", ha aseverado el ministro del Interior francés.

Las amenazas híbridas han adquirido una presencia creciente en el debate europeo sobre seguridad. Dentro de esta categoría se incluyen actuaciones de distinta naturaleza, desde ataques contra infraestructuras y actos de sabotaje hasta incursiones de drones en el espacio aéreo.

La combinación de diferentes tipos de acciones dificulta que estos episodios puedan abordarse exclusivamente desde un único ámbito de la Administración, de ahí que Francia haya optado por implicar también a las autoridades territoriales. Las autoridades europeas atribuyen esta dinámica a una escalada de Rusia en el contexto de la guerra de Ucrania y de sus esfuerzos, según esta interpretación, por desestabilizar el continente e intimidar a los países que apoyan a Ucrania.