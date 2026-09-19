Dinamarca defiende el pacto con Trump sobre Groenlandia: "La situación en el Ártico ha cambiado"

El ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, ha defendido el acuerdo de seguridad alcanzado con Estados Unidos sobre Groenlandia, alegando que "la situación en el Ártico ha cambiado". El pacto, anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y confirmado por la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, contempla una mayor cooperación en materia de seguridad en la región.

Rasmussen ha señalado este sábado que el acuerdo llega en un momento en el que "la situación de la política de seguridad en el Ártico también ha cambiado". El ministro danés confía en que la próxima semana pueda servir para avanzar hacia la firma del texto durante la celebración de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

Dinamarca espera cerrar el acuerdo la próxima semana

El ministro de Exteriores danés ha apuntado que "la próxima semana podría ser una buena semana para Groenlandia, Dinamarca y Estados Unidos", en referencia a la posible formalización del acuerdo.

Rasmussen ha señalado que el objetivo es superar una "etapa de incertidumbre" y alcanzar un acuerdo vinculante que refuerce la seguridad en el Ártico y el Atlántico Norte. Según ha explicado, el pacto se enmarcaría en la seguridad compartida de la OTAN y Europa.

Al mismo tiempo, ha destacado que el acuerdo debe respetar "las líneas rojas del Reino". Su mensaje en redes sociales estaba acompañado de una fotografía de una reunión celebrada en Washington en enero, en la que participaron Rasmussen, la entonces ministra de Asuntos Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, confirmó el acuerdo alcanzado con Washington para garantizar la denominada "seguridad compartida" sobre Groenlandia. Frederiksen ha destacado que el texto reconoce la soberanía y la integridad territorial de Dinamarca, así como "el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación".

Por su parte, Trump ha descrito el pacto como un acuerdo por el que Estados Unidos obtendrá "el control permanente" de la seguridad de la isla y podrá desplegar tropas en la región.

La oposición danesa apoya el acuerdo con EEUU

El principal partido de la oposición danesa, Izquierda-Partido Liberal de Dinamarca (Venstre), también ha respaldado el anuncio. Su líder, Troels Lund Poulsen, ha calificado el acuerdo de "una noticia importante y positiva para Groenlandia, Dinamarca y nuestra seguridad común".

Poulsen ha subrayado la necesidad de mantener "una estrecha cooperación con Estados Unidos sobre nuestra seguridad", aunque ha reclamado que el contenido del acuerdo se haga público.

"Para mí es absolutamente crucial que el acuerdo reconozca la soberanía del Reino y el derecho de los groenlandeses a decidir su propio futuro", ha matizado.

La líder del Partido Conservador, Mona Juul, segunda fuerza de la oposición, también ha apoyado el acuerdo y ha destacado el trabajo diplomático previo. "Ahora debemos lograr nuestro objetivo de seguridad en el Ártico y la firma de todas las partes", ha indicado.

La Confederación de la Industria Danesa ha celebrado igualmente la colaboración entre Dinamarca y Estados Unidos. Su presidente, Lars Sandahl Sorensen, ha señalado que Estados Unidos es "uno de los aliados más importantes de Dinamarca y nuestro principal socio comercial".

La organización empresarial ha defendido que una cooperación transatlántica fuerte resulta relevante ante la situación geopolítica actual y ha señalado la importancia de que el Ártico sea una zona estable y segura para la inversión, la innovación y el crecimiento sostenible.

Lituania también respalda el acuerdo

Por su parte, el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, también ha respaldado el acuerdo anunciado entre Estados Unidos, Dinamarca y las autoridades de Groenlandia.

"El acuerdo previsto entre Groenlandia, Dinamarca y Estados Unidos es un paso importante hacia una mayor seguridad en el Ártico y el Atlántico Norte", ha afirmado Nauseda en redes sociales.

El presidente lituano ha dado la bienvenida al liderazgo de Trump, Frederiksen y el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, a quienes ha atribuido la consecución del acuerdo.

Nauseda ha defendido asimismo que una cooperación transatlántica más fuerte en el Ártico y el Atlántico Norte es esencial para la seguridad de Europa y de la OTAN. Cabe destacar que presidente lituano ha sido el primer dirigente europeo en reaccionar al anuncio de Trump.