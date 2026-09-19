Las universidades sin libertad de expresión no sirven para nada

Durante años, cuando un europeo quería impresionar a las visitas, decía: "He estudiado en Harvard". Hoy, para impresionar a las visitas y ganarse su respeto, es mejor decir "¡Y no he estudiado en Harvard!". Al ver el deprimente informe de PISA sobre la educación primaria y secundaria en todo Occidente, me ha venido a la mente otro, del 2024, College Free Speech Rankings de College Pulse y FIRE, que no sé si lo complementa, lo anticipa, o si simplemente lo explica todo. Solo hay algo peor que la plaga de niños con serias dificultades para leer, y son los universitarios sin libertad para aprender, para pensar, para dudar.

La investigación ofrece resultados que deberían escandalizarnos, porque parece no quedar casi nada del espíritu de las universidades que un día fundaron los monjes cristianos europeos en la Edad Media, que constituían una comunidad restringida entre alumnos y profesores para formar y para enseñar a pensar, investigar, y argumentar, actividades que jamás podrían realizarse sin un entorno de libertad. Estremece leer el informe de College Pulse y FIRE y descubrir que posicionarse contra el aborto, defender que el cambio climático no lo provoca el hombre, o sugerir que el mejor tratamiento para las transiciones de género es el psiquiátrico son objeto de inmediata cancelación, tanto por parte de las autoridades como de los alumnos. No hay ya ninguna libertad en la institución que un día nació precisamente para dotarnos de ella.

A nadie puede extrañarle que fuera la Iglesia la principal impulsora de aquellas primitivas universidades -no tan diferentes a las de ahora en su organización y propósito-; como señala el historiador Lowrie Daly: "Fue la única institución de Europa que mostró un interés constante por la preservación y el cultivo del conocimiento". Ciertos historiadores estúpidos han reescrito la historia para borrar el papel de los cristianos que sembraron aquel germen cultural en Europa y, aunque haya triunfado el mito de que la Edad Media fue la Edad Oscura, lo cierto es que nunca tanta luz brilló en el Viejo Continente. Sin aquellas universidades nunca habríamos obtenido una civilización occidental como la que, al menos durante un tiempo, vimos brillar.

Hoy, por el contrario, es alarmante el número de universidades que compiten por renunciar al gran propósito de la universidad medieval: enseñar a pensar, argumentar en libertad, alcanzar la excelencia. Hoy muchas de las universidades más importantes del mundo tan solo enseñan a repetir como loros las cuatro consignas estúpidas del catecismo woke, en feliz decadencia ya; incluso cuando una moda ideológica ha quedado totalmente olvidada en la sociedad, siempre queda un grupo de profesores tardo-hippies repitiendo la consigna en sus facultades para intentar torpemente seguir siendo modernos.

Es un círculo vicioso: PISA demuestra que no saben leer, y tampoco van a necesitarlo en la universidad, será suficiente con poder memorizar correctamente un par de lemas de Greta Thunberg para los días de manifa. Con este panorama, ¿cómo es posible que los alumnos de Asia obtengan en PISA mejores resultados que los de Europa y Estados Unidos?

No me sorprende que las conclusiones del citado estudio sobre libertad de expresión en las universidades americanas, aquellas tan prestigiosas en el mundo entero, arrojen datos aterradores. Las cinco universidades con menos libertad son Harvard (¡oh sorpresa!), Pensilvania, Carolina del Sur, Georgetown y Forham, pero, en realidad, el resto de la lista no es mucho mejor, con algunas excepciones. Si se hace el estudio en Europa, tal vez los investigadores se echen a llorar directamente.

En el informe se incluyen decenas de testimonios de alumnos que fueron apartados de la universidad por comentarios publicados en sus propias redes sociales, encuestas en las que altos porcentajes de alumnos consideran muy pertinente agredir verbalmente o interrumpir del modo que sea una conferencia de alguien que no comulga con sus ideas, y otros denuncian cómo les obligan a emplear todos los malditos pronombres existentes en el universo woke antes de encabezar cada oración. Lo de Jordan Peterson, por supuesto, no era un caso aislado, era el comienzo de una cacería.

Las universidades están arrojando al mundo a un montón de zombis idiotizados, cuya única conquista real en la vida es la aprobación pública, y la pertenencia a un mismo rebaño. Los alumnos salen de la universidad sin aspirar en absoluto a la libertad, salen acomodados a la esclavitud, y parecen encantados con ello. Lo peor de la izquierda siempre es lo mismo: que logra que el esclavo se sienta a gusto con su condición, a base de quitarle la esperanza de que otra vida es posible.

En la escuela medieval no era suficiente con memorizar. Aquellas primeras universidades exigían conocimientos amplios de artes, de ciencias, destreza al manejar la lógica, y capacidad para argumentar en todas las direcciones posibles y defenderlo, para finalmente ser corregidos en sus errores por el maestro, de cuya erudición no solo no había dudas, sino que despertaba en sí misma todo el respeto y admiración.

Las universidades tienen sentido si enseñan, si respetan su vocación original, y si hacen que los alumnos salgan siendo mejores. La universidad woke del engaño, la admiración oficial por cualquier dictador de izquierdas presente, pasado o futuro, o la ausencia total de libertad de cátedra pueden irse al infierno y que el mundo siga girando exactamente igual. Es más, tal vez incluso eso haga que respiremos mejor.