AfD se reivindica como "el partido del pueblo" alemán y Merz reconoce el "desastre" de la CDU

La colíder de la formación de la Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weidel, ha instado públicamente al canciller Friedrich Merz a abandonar el cargo tras la debacle sufrida por la Unión Demócrata Cristiana (CDU) en la doble cita electoral de este domingo en Mecklemburgo-Pomerania Occidental y Berlín. Tras la difusión de las proyecciones a pie de urna, Weidel proclamó que su partido ha alcanzado una nueva dimensión en el tablero político germano: "AfD es claramente el nuevo partido del pueblo en Alemania. Hemos superado a la CDU y la gente quiere un cambio político", aseveró, rematando que "la CDU con Friedrich Merz, con un canciller débil, no puede seguir".

El mapa dibujado por los sondeos constata la profunda brecha entre regiones. En Mecklemburgo-Pomerania Occidental, la AfD ha revalidado su liderazgo al alzarse como la fuerza más votada con un 37% de los apoyos, mientras la CDU se hunde hasta la quinta posición con un testimonial 5,5% que compromete seriamente su permanencia en el parlamento regional. En contraste, los comicios en la capital han dejado un escenario muy diverso encabezado por La Izquierda (25,3%), seguida por la CDU (19,1%), la propia AfD (16,2%), Los Verdes (14,5%), el Partido Socialdemócrata (SPD, 12,1%) y la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW, 5%).

Frente a los demoledores datos, Merz ha encajado el golpe reconociendo sin rodeos la gravedad de la situación para su partido, aunque descartando dar un paso al lado. "No podemos suavizar el resultado en Mecklemburgo-Pomerania Occidental. Es un desastre", admitió el jefe del Ejecutivo, atribuyendo la caída al desgaste provocado por la "fuerte polarización entre el SPD y la AfD" en una región golpeada por la agitación económica y la crispación social.

Merz reafirmó su compromiso de mantener el rumbo y acelerar su agenda de reformas. "Nuestro país tiene que ser otra vez la tierra de los nuevos comienzos", defendió el canciller, apelando a la "fortaleza de carácter, firmeza y paciencia" para impulsar el ascensor social y garantizar la prosperidad de las jóvenes generaciones.