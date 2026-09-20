El partido de Putin gana en unas elecciones marcadas por las denuncias de fraude electoral, según el primer recuento

Rusia Unida (RU), la formación oficialista liderada en campaña por el presidente Vladímir Putin, se ha hecho con la victoria en las elecciones legislativas tras tres jornadas de votación. Con un 13,88 % del escrutinio completado por la Comisión Electoral Central (CEC), la fuerza del Kremlin se sitúa en el 57,54 % de los sufragios en el reparto por listas de partidos, el tramo encargado de adjudicar la mitad de las 450 sillas (250 escaños) de la Duma o Cámara Baja.

El mapa parlamentario por listas lo completa el Partido Comunista como segunda fuerza más votada con el 13,67 % de los apoyos. Por detrás se sitúan los ultranacionalistas del Partido Liberal Democrático de Rusia (9,27 %) y la formación liberal Nueva Gente (7,96 %). El abanico de representación lo cierra Rusia Justa, que ha logrado superar el listón de entrada al situarse en quinta posición con un 5,16 % de los votos.

Tras la publicación de los primeros datos, el líder de la formación ganadora, Dmitri Medvédev, no tardó en proclamar el éxito asegurando que "los ciudadanos de nuestro país mantienen la confianza en la principal fuerza política". En la misma línea institucional, el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, dio por garantizada la continuidad de la estrategia internacional del Kremlin en las que suponen las primeras elecciones a la camara legislativa desde el inicio de la guerra en Ucrania.

El desarrollo del proceso electoral ha estado salpicado por las protestas del único partido de corte pacifista del país, Yábloko, excluido del reparto por listas. La formación ha denunciado severas irregularidades durante las tres jornadas de votación, poniendo el foco en la imposición del sistema telemático en detrimento de la papeleta física, un mecanismo denunciado por la oposición como una vía de manipulación masiva. Ante la exclusión de Yábloko de las listas generales, las fuerzas opositoras en el exilio habían recomendado concentrar el voto en sus candidaturas por circunscripción uninominal y apoyar a cualquier otra opción por listas con capacidad de restar representatividad a Rusia Unida.