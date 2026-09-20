Histórico triunfo de AfD en Mecklemburgo frente a la CDU de Merz que roza la desaparición, según las proyecciones

La formación Alternativa para Alemania (AfD) se ha impuesto este domingo en las elecciones regionales de Mecklemburgo-Antepomerania al cosechar entre un 37,3% y un 37,9% de los votos, según las primeras proyecciones de los institutos infratest dimap y Forschungsgruppe Wahlen. El triunfo supone el desplome histórico de la Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido del canciller Friedrich Merz, que se hunde hasta un escueto 5,2%-5,3% y roza la expulsión del parlamento regional.

Con esta victoria, la AfD arrebata la hegemonía en este territorio costero de millón y medio de habitantes al Partido Socialdemócrata (SPD), que cae a la segunda posición con entre el 35,5% y el 36% de los sufragios tras una apretada campaña. Por detrás se sitúan La Izquierda (entre el 6,5% y el 7,5%) y Los Verdes (entre el 5,4% y el 5,5%). La gran incógnita de la noche electoral reside en la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW); la fuerza populista de izquierdas se mueve en la horquilla del 4,8% al 5%, bordeando el umbral mínimo para lograr representación. Su entrada o exclusión determinará las alianzas de gobierno: si BSW queda fuera, la suma de SPD, La Izquierda y Verdes mantendría la mayoría absoluta; si entra, esa misma alineación se quedaría a un solo escaño de gobernar.

Germany's Chancellor Merz: We cannot talk up the result in Mecklenburg-Vorpommern; it is a disaster. The CDU has fought, but it is at the end been crushed by the polarization between the SPD and the AfD. pic.twitter.com/R4Q9AyCK9z — Clash Report (@clashreport) September 20, 2026

A pesar de haber sido desbancada de la primera plaza, la presidenta regional y candidata del SPD, Manuela Schwesig, ha dejado claro su intento de retener el Ejecutivo. "Parece que AfD es la primera fuerza", admitió Schwesig, para señalar a que "no han logrado su objetivo, no tienen ni la mayoría absoluta, ni pueden presentar un gobierno" ante el cordón del resto de formaciones. Por su parte, el aspirante de AfD, Leif-Erik Holm, ha reivindicado su derecho a liderar el estado basándose en que "la gente quiere un cambio" y ha anunciado que convocará a todas las fuerzas parlamentarias para iniciar contactos.

El resultado apuntala la tendencia al alza de AfD, que duplica sus apoyos respecto a las elecciones de 2021 y suma su tercer triunfo en unos comicios regionales tras sus éxitos en Turingia (2024) y Sajonia-Anhalt, donde acarició la mayoría absoluta hace apenas dos semanas. Para la CDU, la jornada vuelve a teñirse de drama tras encajar otra estrepitosa sangría de votos en el este del país. El propio candidato conservador, Daniel Peters, ha asumido abiertamente la derrota al reconocer que son "los perdedores" de una cita electoral que deja a la formación del canciller al borde del abismo parlamentario.