Meloni limita el número de alumnos extranjeros por aula y prohíbe el burka y el hiyab en los colegios

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha anunciado este domingo un contundente paquete de medidas educativas que se aprobará en el próximo Consejo de Ministros. El proyecto de ley fijará por norma un límite máximo de alumnos extranjeros por aula, impondrá a las familias de estudiantes con serias dificultades de integración la obligación de aprender italiano y prohibirá expresamente el uso del burka y el hiyab en los centros escolares.

Durante su intervención en la cumbre juvenil de su formación, Hermanos de Italia, la dirigente defendió la urgencia de reordenar la convivencia en las aulas y blindar los valores constitucionales. "Vas al colegio con la cara descubierta , y en Italia, nadie, en nombre de una tradición real o supuesta, puede decidir que una joven deba esconderse. La igualdad entre hombres y mujeres es innegociable", dijo Meloni . En este sentido, justificó la fijación de cupos por clase para evitar desequilibrios en la integración: "No es posible, que en un aula italiana los niños italianos se sientan desplazados por ser minoría. No puede ocurrir".

Italian PM Meloni: The proposed measure will introduce an obligation for the parents of foreign students with serious school-integration problems to learn Italian, and it will introduce a ban on the burqa and niqab at school. In Italy, nobody, in the name of a real or supposed… pic.twitter.com/zYm54QCYBD — Clash Report (@clashreport) September 20, 2026

La reforma abarca también una reestructuración de la Formación Profesional y un ataque directo a la cultura de la condescendencia académica. La mandataria avanzó que estos centros pasarán a denominarse oficialmente 'institutos' para que "quede claro desde sus nombres que son escuelas de igual valor y que las personas que asisten a ellas tienen el mismo valor". Asimismo, cargó con dureza contra los aprobados generales al sostener que socavan la cultura del esfuerzo: "la escuela para todos debe ser capaz de reconocer tanto los logros como las debilidades, debe ofrecer motivación a quienes van por delante y apoyo a quienes tienen dificultades" pero, "por otro lado, se pretende dar a todos una nota aprobatoria, se socava el mérito y se ocultan las carencias, perjudicando tanto a quienes necesitan motivación como a quienes necesitan apoyo".

Para la líder italiana, el pilar sobre el que debe asentarse el sistema educativo es el principio de autoridad y la evaluación real del alumnado. "Por lo tanto, el primer deber de la escuela es evaluar al niño, enseñarle que el juicio existe, que los errores son útiles para el crecimiento y que la educación y el respeto se basan en las normas y no en su negación", subrayó la primera ministra. Como respaldo económico a estas medidas y al conjunto del sistema superior, aseguró que su Ejecutivo ha elevado "la financiación ordinaria para las universidades a su nivel más alto de la historia y con un fondo "que asciende a 9.400 millones de euros, lo que supone un 25 % más que en 2019".