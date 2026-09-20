Ucrania lanza su mayor ataque con drones sobre Moscú en plenas elecciones legislativas

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, ha denunciado que las fuerzas de Kiev han lanzado un aluvión de aparatos no tripulados sobre la capital rusa. El propósito de esta ofensiva, según el alto cargo, es alterar el desarrollo de la jornada electoral de este domingo, en la que los ciudadanos están llamados a renovar la Duma Estatal, la Cámara Baja del Parlamento ruso. La ofensiva se enmarca en la legítima defensa ucraniana ante la agresión del régimen de Vladímir Putin.

"Este ataque sin precedentes fue claramente planeado para perturbar las elecciones. El enemigo fracasó", ha afirmado Sobianin. En su balance de daños, el edil ha informado de que han sido interceptados más de 1.600 drones en todos los frentes. En concreto, ha cifrado en 450 los vehículos aéreos que tenían como objetivo directo la capital rusa. Aunque la mayoría habrían sido neutralizados, algunos lograron alcanzar una refinería de petróleo, sin que por el momento se hayan registrado víctimas mortales.

El Ministerio de Defensa ruso ha confirmado la magnitud de la operación, señalando que se trata del mayor ataque del Ejército ucraniano en lo que va de año. Supera de forma notable una oleada ocurrida a mediados de agosto, cuando las defensas rusas derribaron más de 790 de estos vehículos. Las fuerzas antiaéreas mantienen un intenso despliegue para sofocar los incendios provocados por la caída de los restos de los drones sobre infraestructuras estratégicas.

Todo este episodio bélico se produce en el contexto de unas cuestionadas elecciones parlamentarias que se celebran desde el pasado viernes. Se trata de los primeros comicios legislativos desde el inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022. En un nuevo desafío a la legalidad internacional, el Kremlin ha habilitado centros de votación en los territorios ucranianos bajo control militar ruso. La Comisión Electoral Central de Rusia ha apuntado que más del 45 % de los electores ha ejercido ya su derecho al voto, en una votación donde se da por hecha la hegemonía del partido oficialista Rusia Unida.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha celebrado el éxito y alcance de estos últimos ataques, especialmente los dirigidos contra la industria petrolera rusa. "Se trata de miles de millones de dólares que sostienen la maquinaria de guerra", ha defendido el líder ucraniano. El mandatario ha subrayado que los pasos hacia la desescalada bélica siempre han estado sobre la mesa y que lo único que falta es voluntad política por parte de Moscú.

Zelenski ha justificado estas acciones como una necesaria respuesta a los brutales bombardeos que la población sufre de forma sistemática. "Todos los días y todas las noches, nos defendemos de los ataques rusos", ha lamentado, revelando que solo esta semana el Ejército invasor ha lanzado más de 2.000 drones y cientos de misiles. Ante esta situación, ha instado de nuevo a sus socios occidentales a aumentar el envío de armamento que garantice la supervivencia de la nación y fuerce una paz duradera.