El líder de una banda criminal y un proterrorista palestino en la gran fiesta de la izquierda en Berlín

La extrema izquierda arrasó en las elecciones regionales en Berlín, hasta ahora gobernado por el SPD con la CDU. Die Linke cosechó un 25,7 por ciento tras una espectacular subida que la formación celebró con una gran fiesta en la noche electoral. Sin embargo, varias fotografías de los que quisieron compartir con el partido la euforia tras las elecciones han empañado la alegría del partido y de su líder, la comunista Elif Eralp, que aspira ahora a gobernar la capital alemana.

Una de ellas es la de Issa Remmo, considerado líder del clan criminal Remmo, de origen libanés y asentado en la ciudad desde los años 80. Remmo, buscado por la Interpol, fue fotografiado e incluso entrevistado y declaró, entre otras cosas, que "por primera vez se sentía representado por un partido". Die Linke se apresuró a decir que no estaba invitado oficialmente y que la fiesta donde fue localizado, en Neukölln, estaba abierta al público. El alcalde de Berlín, Kai Wegner, tachó de "perturbadora" la presencia de Remmo en la fiesta de un "partido que aspira a asumir la alcaldía" de la ciudad y reclamó al partido que dejara "inequívocamente claro que no puede haber proximidad a la delincuencia organizada", destacando los esfuerzos de la ciudad por combatirla.

Dass Issa Remmo auf der Wahlparty der Berliner Linken auftaucht, ist ein verstörendes Signal. Gerade eine Partei, die Verantwortung für unsere Stadt übernehmen will, muss unmissverständlich deutlich machen, dass es keinerlei Nähe zu Strukturen geben darf, die zur organisierten… — Kai Wegner (@kaiwegner) September 20, 2026

No fue la única presencia polémica: también asistió a la fiesta, y se documentó con fotos, Ibrahim Ibrahim, perteneciente al denominado Comité Nacional Palestino Unido, calificado en Alemania como extremista y considerado terrorista por parte de Estados Unidos por sus vínculos con Hamás.

🔴 @der_neukoellner MdB Ferat Koçak feiert bei Wahlparty seiner @LinkeNeukoelln mit Ibrahim Ibrahim (r.), Vertreter des extremistischen „Vereinigten Palästinensischen Nationalkomitees" (VPNK), Dach für PFLP und Hamas in Berlin. Ibrahim gratuliert: VPNK war „Teil dieses Erfolgs". pic.twitter.com/xy6LdPN420 — Alexander Fröhlich (@alx_froehlich) September 20, 2026

Según medios como Der Spiegel o Tagesspiegel, Ibrahim se fotografió con varios dirigentes de Die Linke, como el diputado Ferat Koçak y Vanessa Emde. La cercanía del colectivo al partido no es nueva y ya en campaña han participado en actos juntos, una circunstancia que podría complicar los pactos postelectorales a Die Linke, que necesita al SPD además de a Los Verdes para gobernar. La otra opción sobre la mesa es una repetición de la coalición CDU-SPD, para la que requieren esta vez del apoyo de los ecologistas.