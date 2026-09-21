El partido de Putin logra su mejor resultado histórico en las legislativas y retiene la Cámara Baja

El partido del Kremlin, Rusia Unida, ha revalidado su mayoría constitucional en la Duma rusa tras las elecciones legislativas celebradas entre el 18 y el 20 de septiembre. Con más del 95% de los votos escrutados, la formación del régimen de Vladímir Putin obtiene 355 de los 450 escaños de la Cámara Baja, según los datos preliminares de la Comisión Electoral Central.

Rusia Unida ha conseguido en estos comicios su mejor resultado histórico, al superar los 343 diputados obtenidos en 2016, dos años después de la anexión rusa de Crimea. El partido ha obtenido el 57,83% de los votos correspondientes al sistema de listas, lo que se traduce en 147 escaños. A ellos se suman otros 208 diputados elegidos por circunscripciones electorales.

El sistema electoral ruso combina ambas fórmulas. De los 450 escaños de la Duma, 225 se distribuyen mediante listas de partidos y los otros 225 corresponden a circunscripciones uninominales. Los resultados sitúan así a Rusia Unida muy por encima de los 301 escaños necesarios para disponer de una mayoría constitucional.

La nueva composición de la Duma mantiene al partido de Vladímir Putin con capacidad suficiente para impulsar reformas constitucionales. Rusia Unida ya contaba con 324 diputados en la legislatura anterior. Esta mayoría permitió al Parlamento aprobar en 2020 una reforma de la Constitución que modificó las limitaciones existentes sobre los mandatos presidenciales. La reforma abrió la posibilidad de que Putin se presentara a las elecciones presidenciales de 2024 y pudiera permanecer en el poder hasta 2036, si continúa siendo elegido.

Los comunistas, segunda fuerza

El Partido Comunista de la Federación Rusa ha obtenido el 13,81% de los votos por listas y cinco escaños por circunscripciones, con un total provisional de 40 diputados. Por detrás se sitúa el Partido Liberal Democrático de Rusia, que consigue el 8,98% de los votos por listas y 25 escaños. Nueva Gente, formación de orientación liberal, alcanza el 7,96% y obtiene 20 diputados.

El partido Yábloko, contrario a la guerra de Ucrania, no ha conseguido ningún escaño. La formación había quedado excluida de las listas electorales después de una decisión del Tribunal Supremo. Su líder, Nikolái Ribakov, ha afirmado que habría sido el segundo partido más votado en los primeros comicios legislativos celebrados durante la guerra si hubiera podido concurrir.

La participación alcanzó el 59,32%, por encima de las previsiones. En las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk, territorios ucranianos que anexionó Rusia, la participación se situó en torno al 80%.