El principal sospechoso del caso Madeleine McCann prepara un libro para defender su inocencia

Christian Brückner, principal sospechoso para las autoridades alemanas de la desaparición de Madeleine McCann, estaría preparando un libro en el que pretende defender su inocencia y ofrecer su propia versión sobre lo ocurrido con la niña británica en Portugal en 2007.

El alemán, de 49 años, ya habría comenzado a trabajar en un primer borrador y habría contactado con al menos un escritor profesional para que le ayude con el proyecto, según informa el Daily Mirror. Su intención sería publicar las memorias tanto en alemán como en inglés, aunque por el momento no se conoce ningún acuerdo con una editorial.

"Está desesperado por contar su versión de los hechos. Cree que escribir sobre su inocencia le ayudará", asegura al citado periódico una fuente cercana a Brückner.

El proyecto también tendría una motivación económica. "También lo ve como una forma de obtener ayuda económica, ya que no ha podido encontrar trabajo desde que salió de prisión y vive de las ayudas sociales", añade la misma fuente.

La posibilidad de que Brückner publique sus memorias ya ha provocado críticas. Kevin Moore, detective británico retirado, ha rechazado la iniciativa en declaraciones recogidas por el Mirror: "No lo compraré. Es abominable".

Admite que estaba cerca de Madeleine

La preparación del libro coincide con unas nuevas declaraciones de Brückner sobre sus movimientos durante la noche del 3 de mayo de 2007. El alemán ha reconocido por primera vez públicamente que se encontraba en las proximidades del alojamiento de los McCann cuando desapareció Madeleine.

En una entrevista concedida al Mail on Sunday, recogida por medios británicos como The Independent y The Telegraph, Brückner asegura que se encontraba en una playa situada a unos 150 metros del alojamiento de la familia y sostiene que estaba vendiendo drogas.

"Estaba en la playa, no lejos del hotel de Maddie, vendiendo drogas", afirma Brückner, que asegura que había viajado previamente a España para introducir marihuana en Portugal.

Según su relato, aquella misma noche fue interceptado varias veces por la policía cuando los agentes buscaban a Madeleine. "Incluso la policía me paró tres veces en la calle mientras buscaban a Maddie", sostiene. Brückner asegura que los agentes no descubrieron la droga que llevaba en su furgoneta y que decidió abandonar rápidamente la zona ante el despliegue policial.

Estas declaraciones no suponen un reconocimiento de ninguna implicación en la desaparición. Brückner continúa negando cualquier relación con el caso y sostiene que permaneció en silencio sobre sus movimientos porque considera que la policía pretende incriminarlo.

Los registros telefónicos ya habían situado un móvil registrado a su nombre en las inmediaciones del alojamiento de los McCann durante la tarde-noche en la que desapareció Madeleine.

En libertad desde 2025

Brückner salió de prisión en septiembre de 2025 después de cumplir condena por la violación de una mujer de 72 años cometida en 2005 en el Algarve portugués, un procedimiento sin relación con la desaparición de Madeleine.

Desde entonces ha permanecido sometido a medidas de vigilancia en Alemania. Según informó la radiotelevisión pública alemana NDR, entre las condiciones impuestas tras recuperar la libertad se encontraban el uso de una pulsera electrónica, la obligación de comunicar su domicilio y comparecencias periódicas ante los responsables de su supervisión. Algunas de las restricciones impuestas inicialmente han sido modificadas posteriormente por los tribunales.

El historial delictivo de Brückner incluye diferentes delitos sexuales. Fuentes de la Fiscalía alemana han confirmado condenas por abusos sexuales a menores y posesión de material de explotación sexual infantil, además de la violación cometida en Portugal.

El alemán residió en el Algarve entre 1995 y 2007 y desempeñó diferentes trabajos en las proximidades de Lagos y Praia da Luz.

Las autoridades alemanas lo identificaron públicamente en 2020 como principal sospechoso de la desaparición de Madeleine. El fiscal Hans Christian Wolters ha sostenido que los investigadores disponen de "pruebas concretas" contra él, aunque la Fiscalía no ha detallado públicamente su naturaleza ni ha confirmado que existan pruebas forenses directas que lo vinculen con la desaparición.

Pese a las sospechas, Brückner nunca ha sido acusado formalmente por el caso Madeleine y continúa negando cualquier implicación.

Una desaparición sin resolver desde 2007

Madeleine McCann tenía tres años cuando desapareció el 3 de mayo de 2007 del apartamento turístico en el que pasaba unas vacaciones con su familia en Praia da Luz, en el Algarve portugués. Se encontraba allí junto a sus padres, Gerry y Kate McCann, y sus hermanos gemelos, Sean y Amelie, un año menores que ella.

Aquella noche, Gerry y Kate salieron a cenar con unos amigos a un restaurante cercano. Durante la velada, los adultos se turnaron para regresar al apartamento y comprobar cómo estaban los niños. Cuando Kate McCann acudió a realizar una de esas comprobaciones, descubrió que Madeleine había desaparecido.

La investigación continúa abierta casi dos décadas después. Brückner permanece en el centro de las pesquisas alemanas sin que hasta ahora se hayan presentado cargos contra él por la desaparición de la niña.