"Inquietud" entre los judíos alemanes, que denuncian que en un mitin de Die Linke se pidió matar soldados israelíes

Entre las múltiples reacciones al resultado de las elecciones en Berlín, con la victoria de la extrema izquierda de Die Linke, está la del Consejo Central de los Judíos Alemanes: su presidente, Josef Schuster, ha expresado a través de un comunicado su honda preocupación por la victoria de su candidata, Elif Eralp, y la posibilidad de que pueda gobernar la ciudad.

"Es un partido que ha pedido desde un mitin abiertamente la muerte de personas. Que alguien así haya ganado me inquieta profundamente", ha dicho Schuster, en alusión a un acto de campaña de la formación en el distrito de Neukölln a principios de mes del que se hizo eco la prensa local. En él, además de corearse proclamas contra Israel, el rapero Dahabflex cantó la canción Stop the Genocide, en la que se dice "muerte a las FDI" (las fuerzas armadas israelíes). Según el Tagesspiegel, la proclama fue coreada por los asistentes. El acto desembocó en una denuncia de la Fiscalía, que investiga lo ocurrido en el mitin.

En su día, el partido se desligó de las consignas coreadas en el acto, al que asistieron miembros de Die Linke de la ciudad como Hermann Nehls, copresidente de Die Linke Neukölln. La candidata y ahora ganadora de los comicios, Elif Eralp, sostuvo que defiende "el derecho de Israel a existir, y también el de Palestina".

Respecto a las preocupaciones de los judíos alemanes tras el veredicto de las urnas, Bodo Ramelow, dirigente de Die Linke y vicepresidente del Bundestag, ha dicho no comprender "en absoluto" sus inquietudes, destacando que Elif Eralp se ha manifestado contra el antisemitismo en Berlín y ha "tendido la mano" a la comunidad judía.

Las acusaciones contra Die Linke por sus vínculos con círculos antisemitas han sido una constante de la campaña y en la misma noche electoral, se fotografió en una de las fiestas del partido a Ibrahim Ibrahim, del Comité Nacional Palestino Unido, una formación acusada de apoyar a Hamás. También varios medios documentaron la presencia del jefe de un grupo criminal, Issa Remmo, del que el partido se desvinculó alegando que no se le había invitado. Remmo se felicitó por la victoria de Die Linke, un partido en el que por fin se veía representado.