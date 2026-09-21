Las dos nuevas citas electorales en Alemania han supuesto un varapalo aún mayor de lo que auguraban las encuestas para los partidos tradicionales, especialmente para la CDU de Friedrich Merz, que ha cosechado una enorme derrota en el estado oriental de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, el peor resultado electoral de la historia del partido.

Dos semanas después de su victoria en Sajonia-Anhalt, Alternativa para Alemania ganó de nuevo en este land del este alemán, rozando el 40 por ciento de los apoyos con un 38,3 por ciento de los votos. El resultado supone 21 puntos más que los logrados en los anteriores comicios. El SPD, pese a la victoria ajustada que auguraban las encuestas, fue derrotado y se quedó en segunda posición. La actual presidenta regional, Manuela Schwesig, podrá intentar volver a gobernar pero se deja por el camino algo más de cuatro puntos, con un 35,5 por ciento de los votos.

El titular de la noche es sin embargo para la CDU: los sondeos ya auguraban que existía la posibilidad de que se quedaran al borde de perder la representación (el límite para entrar en el parlamento está en el 5 por ciento) y las urnas lo ratificaron: los democristianos lograron sólo un 4,9 por ciento de los votos, 8,9 puntos menos que en los anteriores comicios y se quedan fuera del parlamento en un golpe durísimo para el canciller Friedrich Merz, que reconoció en la misma noche electoral el "desastre" que supone el resultado, aunque prometió seguir con las reformas con las que quiere sacar al país de la parálisis económica. También se quedan fuera, por muy poco, el partido de extrema izquierda BSW que en Sajonia-Anhalt se abre a dejar gobernar a Alternativa. Sí entra el otro partido a la izquierda del SPD, Die Linke, con el 6,5 por ciento y una caída de tres puntos y Los Verdes, que se mantienen en un 5,7 por ciento. Los socialdemócratas tendrán que pactar con ambos si quieren mantener su gobierno.

En la capital, Berlín, la noche también fue negra para los dos grandes partidos. La victoria no fue para Alternativa, en tercera posición con un 16,2 por ciento de los votos y una subida de siete puntos sino para la extrema izquierda de Die Linke, que se hizo con el 25,7 por ciento de los votos, casi doblando los resultados de los anteriores comicios.

La segunda posición fue para la CDU con un 18 por ciento y una pérdida de nueve puntos. Mientras, los socialdemócratas bajaron hasta la quinta posición con un 12 por ciento y seis puntos menos que en las anteriores elecciones en el que es el peor resultado histórico del SPD en Berlín y que pierde así el gobierno de la capital. "Es una noche catastrófica para el partido en Berlín", asumió el candidato, Steffen Krach.

Por delante del SPD quedaron Los Verdes, con el 14 por ciento y una pérdida de cuatro puntos, arrollados también por la subida de Die Linke. El futuro gobierno de la ciudad dependerá no obstante del SPD, que deberá decidir si se alía con la CDU o bien con la ganadora.