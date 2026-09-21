Tragedia en Grecia: muere un anciano tras una brutal pelea por unas tumbonas

Un hombre de 82 años ha muerto este domingo después de verse involucrado en una pelea con otro hombre de 76 años por unas tumbonas en una playa de Vouliagmeni, uno de los populares balnearios de la Riviera ateniense, cerca de Atenas. La discusión, que comenzó por la escasez de tumbonas, terminó con una violenta riña en la que también participaron otras personas.

Según la información facilitada por medios griegos, el hombre de 82 años llegó a la playa antes de las 10:00 acompañado de su esposa. El lugar contaba con una elevada demanda de tumbonas y, en ese contexto, comenzó una discusión con otro bañista de 76 años, al que no conocía previamente.

De acuerdo con los testimonios recogidos, el hombre de 82 años estaba esperando a otras personas y había reservado unas tumbonas. El desacuerdo sobre su utilización habría sido el origen de la disputa, que rápidamente pasó de los enfrentamientos verbales a la violencia física.

La pelea terminó involucrando a más personas. La emisora estatal griega ERT informó de que personas que acompañaban al hombre de 76 años también habrían participado en el enfrentamiento.

El hombre sufrió un paro cardíaco

Durante la pelea, el hombre de 82 años se desplomó. Según los testimonios difundidos, sufrió un paro cardíaco mientras se desarrollaba la riña. Los presentes intentaron reanimarlo mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar y también utilizaron un desfibrilador antes de la llegada de los servicios de emergencia.

Posteriormente, el hombre fue trasladado en ambulancia al hospital Asklepieion de Voula, donde los médicos continuaron tratando de salvarle la vida. Sin embargo, alrededor de las 11:00 falleció. Las autoridades ordenaron una autopsia para determinar las circunstancias exactas de la muerte.

Detenciones tras el incidente

La Policía griega detuvo al hombre de 76 años señalado como participante en la pelea. También fue arrestada inicialmente una mujer de 21 años que se encontraba con él, aunque posteriormente quedó en libertad.

Según la información difundida por la BBC, la joven presentaba el rostro ensangrentado e hinchado. El gerente del complejo turístico también fue detenido para ser interrogado en relación con lo ocurrido.

Las autoridades han señalado que todas las personas implicadas en el incidente deberán comparecer ante un magistrado.

Una investigación abierta

La Policía mantiene abierta la investigación para esclarecer cómo se desarrolló exactamente la pelea y determinar las responsabilidades correspondientes. Una fuente citada por ERT calificó el episodio de inusual y destacó la gravedad de que una discusión entre dos hombres de avanzada edad terminara en una agresión física con consecuencias mortales.

Los testimonios de las personas que se encontraban en la playa apuntan a que la disputa pudo escucharse desde diferentes puntos del recinto debido a la intensidad del enfrentamiento.

La polémica por las tumbonas

En los últimos años, las empresas privadas dedicadas al alquiler de tumbonas han recibido críticas en Grecia por ocupar algunas de las zonas más demandadas de las playas y ofrecer estos espacios a precios considerados elevados.

Las tumbonas se han convertido así en un elemento habitual de las disputas que se producen durante la temporada turística. El interés por conseguir un espacio en primera línea ha generado en ocasiones enfrentamientos entre bañistas, aunque el caso ocurrido en Vouliagmeni ha tenido un desenlace especialmente grave.

Grecia, donde las playas y el acceso al mar tienen un importante peso dentro de la vida social y turística, afronta además una situación económica que ha incrementado las tensiones derivadas del coste de vida, según las informaciones citadas.

El fallecimiento del hombre de 82 años convierte una discusión por el uso de unas tumbonas en un suceso mortal que ahora deberá ser esclarecido por las autoridades griegas. El hombre de 76 años permanece implicado en la investigación, mientras que el resto de personas relacionadas con la pelea deberán responder ante la Justicia por su posible participación en los hechos.