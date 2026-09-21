Zelenski alerta de una inminente escalada de Moscú: "Rusia envía señales de que está preparada para expandir la guerra"

Nueva escalada en la agresión rusa contra Ucrania. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha advertido de que el Kremlin, lejos de buscar una salida negociada al conflicto iniciado en febrero de 2022, se prepara para intensificar su ofensiva. "Rusia no ceja en su escalada y envía numerosas señales de que está dispuesta a ampliar la guerra", ha denunciado el mandatario tras registrarse una violenta oleada de ataques que ha sacudido de nuevo el país.

Zelenski ha hecho un llamamiento directo a la comunidad internacional para elevar el castigo sobre el régimen de Vladímir Putin. "Debemos seguir presionando al agresor para poner fin a la guerra", ha subrayado, insistiendo en que "cada respuesta y cada sanción de largo alcance" contra Rusia está demostrando ser efectiva para asfixiar la maquinaria bélica de Moscú.

Cita clave en la ONU

El líder ucraniano prevé aprovechar el altavoz de la Asamblea General de las Naciones Unidas para exigir que la vía diplomática camine en paralelo a la presión militar y económica. Según ha adelantado, su prioridad en la cumbre será "debatir cómo alcanzar la paz mediante esfuerzos conjuntos", algo que ha calificado como "la tarea principal en la que deberían trabajar todos los líderes" globales en un momento donde "la estabilidad mundial ya se ha visto quebrantada por este conflicto".

Lluvia de drones sobre diez provincias

Las declaraciones de Zelenski se producen tras un nuevo ataque masivo lanzado por las fuerzas rusas. La Fuerza Aérea ucraniana ha precisado que se interceptaron cerca de 150 de los más de 170 drones lanzados, aunque las incursiones han dejado un balance provisional de al menos un muerto en Járkov y cinco heridos en Zaporiyia.

En esta última región, los impactos han destruido infraestructuras civiles, dejando daños considerables en nueve edificios residenciales, un centro universitario y un centro comercial. En total, hasta diez provincias ucranianas han sufrido el impacto de los bombardeos.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso se ha limitado a confirmar ataques estratégicos en Kiev y los puertos clave de Odesa e Izmail, omitiendo cualquier referencia a los daños infligidos sobre la población e infraestructuras civiles en el resto del territorio ucraniano.