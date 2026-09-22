Macron ve "muy fructífera" su reunión con Trump para frenar la crisis de Ormuz

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha asegurado que mantuvo una conversación "muy fructífera" con su homólogo estadounidense, Donald Trump, centrada en la búsqueda de fórmulas diplomáticas para facilitar el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, además de abordar la situación en el mar Rojo y la guerra entre Rusia y Ucrania. El encuentro, celebrado el lunes 21 de septiembre en Nueva York, volvió a situar las rutas energéticas internacionales y la protección de las infraestructuras críticas en el centro de la agenda.

Macron ha explicado que durante la conversación se plantearon "varias soluciones diplomáticas" destinadas a permitir el paso de más buques portacontenedores y petroleros por el estrecho de Ormuz sin necesidad de alcanzar previamente un "acuerdo global". El mandatario francés ha señalado que estas iniciativas se trabajarán durante las próximas horas con el objetivo de facilitar la salida de mercancías.

El planteamiento se produce mientras el tráfico marítimo por Ormuz continúa muy por debajo de los niveles registrados antes de la crisis. Según los datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) incluidos en el material facilitado, el volumen de crudo y productos petrolíferos que atravesó el estrecho pasó de 21,6 millones de barriles diarios en el cuarto trimestre de 2025 a 14,9 millones en el primero de 2026 y 4,9 millones en el segundo trimestre.

La propia EIA advierte de que las cifras correspondientes a Ormuz están sujetas a revisiones debido a las dificultades para seguir los movimientos de los buques mediante señales AIS desde el inicio de la crisis. Antes de las alteraciones de 2026, el estrecho canalizaba alrededor de una quinta parte del consumo mundial de petróleo y productos petrolíferos.

El mar Rojo gana protagonismo

Macron y Trump también analizaron la situación en el mar Rojo y las posibilidades de mejorar la seguridad de los puntos de salida de petróleo situados en esta zona. El presidente francés ha señalado que el objetivo es reforzar la seguridad del suministro "sin entrar en confrontación ni escalada".

El corredor ha adquirido mayor importancia en el contexto de las dificultades para el tráfico por Ormuz. Los datos de la EIA proporcionados sitúan en 8,1 millones de barriles diarios el volumen de petróleo transportado por Bab el Mandeb durante el segundo trimestre de 2026, frente a los 5,4 millones registrados en el cuarto trimestre de 2025.

La evolución de las principales rutas refleja el desplazamiento de parte del tráfico energético. Mientras Ormuz registró un fuerte descenso, Bab el Mandeb pasó de 5,4 a 8,1 millones de barriles diarios. Por su parte, el volumen transportado por Suez y el oleoducto SUMED se situó en 5,8 millones de barriles diarios en el segundo trimestre, mientras que la ruta del Cabo de Buena Esperanza alcanzó los 9,4 millones.

Francia ya había señalado el 18 de septiembre que trabajaba para facilitar una reapertura pacífica del estrecho de Ormuz y reforzar la seguridad de sus aprovisionamientos de hidrocarburos y gas natural licuado.

Macron y Trump estudian una tregua energética

El segundo gran asunto tratado por ambos presidentes fue la guerra entre Rusia y Ucrania. Macron ha explicado que mantuvieron una "larga conversación" sobre la necesidad de acelerar el apoyo defensivo a Ucrania, especialmente en materia de interceptores, que ha situado como un elemento clave para la defensa del país.

Los dos mandatarios también volvieron a abordar la posibilidad de establecer una moratoria sobre los ataques contra instalaciones energéticas. Macron ha señalado que pretende hablar de esta propuesta con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, antes de avanzar, y ha anticipado nuevos contactos entre estadounidenses y ucranianos.

Según la información facilitada, la propuesta llega después de que Trump anunciara el 14 de septiembre que Rusia y Ucrania habían aceptado dejar de atacar las instalaciones energéticas del adversario. Al día siguiente, sin embargo, ambos países continuaron denunciando ataques contra infraestructuras energéticas, sin que el cese anunciado se consolidara formalmente.

Una posible moratoria en el mar Negro

Macron también ha respaldado una posible moratoria relacionada con los ataques en el mar Negro. La iniciativa estaría vinculada a la protección de las rutas comerciales y de las instalaciones portuarias, en un contexto en el que las acciones militares han afectado al transporte de alimentos y materias primas.

El presidente francés ha situado estas conversaciones dentro de un objetivo más amplio: conseguir avances en los próximos días aprovechando la presencia en Nueva York de numerosos líderes internacionales. Según ha explicado, los contactos pueden acelerarse, aunque las conversaciones ya habían comenzado y continuarán posteriormente.

Francia anuncia más apoyo militar a Ucrania

Tras su conversación con Trump, Macron se reunió con Zelenski y volvió a alertar sobre las consecuencias de los ataques contra las infraestructuras energéticas ucranianas. El presidente francés ha advertido de que estas acciones pueden dejar a millones de familias sin calefacción y electricidad durante el invierno.

Macron ha anunciado además la firma de un contrato para la entrega de radares GM400 y la provisión de interceptores destinados a reforzar la defensa antiaérea ucraniana. El mandatario ha vinculado este apoyo con las conversaciones mantenidas con Trump y con las propuestas de tregua energética y moratoria en el mar Negro.

El acuerdo bilateral presentado en julio incluía cinco radares GM400, un GF300, un Kronos, sistemas SAMP-T y la aceleración de las entregas de misiles Aster 30, además de autorizar la producción de determinados interceptores en territorio ucraniano.

Las conversaciones mantenidas en Nueva York han conectado así varias cuestiones relacionadas con la seguridad energética y las rutas comerciales: la búsqueda de fórmulas para aumentar el tráfico por Ormuz, el refuerzo de la seguridad en el mar Rojo y las propuestas para limitar los ataques contra infraestructuras energéticas y rutas comerciales en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania.