Zelenski denuncia en la ONU que Putin "quiere más": "Debilitar las sanciones solo sirve para prolongar la guerra"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha intervenido este miércoles ante la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York para afirmar que su homólogo ruso, Vladimir Putin, "fracasará" en su intento de someter al país vecino. En un discurso en el que ha repasado la evolución del conflicto tras casi cinco años de invasión, el mandatario ucraniano ha calificado la contienda de "locura" y ha denunciado que el Kremlin no busca la paz, sino prolongar la guerra a cualquier precio.

Durante su intervención, Zelenski ha puesto cifras al coste humano de la ofensiva militar sobre el Donbás, asegurando que entre enero y agosto de 2026 han caído en combate más de 248.000 soldados rusos. Según el líder ucraniano, Moscú "está pagando con un sinfín de vidas por cada kilómetro", logrando apenas mil kilómetros cuadrados en lo que va de año a costa de enviar a miles de efectivos a "zonas de muerte". Zelenski ha extendido esta denuncia a Corea del Norte, acusando al régimen de Kim Jong Un de utilizar a sus soldados como "moneda de cambio", y ha señalado que Moscú ha reclutado a combatientes de hasta 47 países para sostener sus filas.

Zelensky: Just this year, from January through August, the Russian army lost 248,964 people on the battlefield in Ukraine. pic.twitter.com/luHxIwp2Au — Clash Report (@clashreport) September 23, 2026

El presidente ucraniano ha advertido además a la comunidad internacional de que las ambiciones del Kremlin no se detendrán en la región de Donetsk. "Quiere más. Nuestras ciudades Odesa, Járkov o Dnipró, y amenaza constantemente a Moldavia, Polonia y los estados bálticos", ha recalcado, cuestionando si es posible imaginar a un Putin sin guerra. Por ello, ha hecho un llamamiento a los países miembros para cortar la financiación del régimen ruso y endurecer las sanciones comerciales, ya que "cuando alguien debilita las sanciones contra Rusia o sus oligarcas, lo que hace es prolongar la guerra y dar más tiempo a Putin para enviar a los pobres al frente", sentenciaba.

En materia geopolítica y diplomática, Zelenski ha criticado el "abuso" del derecho a veto de Rusia en el Consejo de Seguridad por bloquear cualquier salida negociada, al tiempo que ha expresado su interés en reunirse con el presidente de China, Xi Jinping, al considerar que Pekín "puede influir en Rusia más que muchos otros". Finalmente, el dirigente ucraniano ha confirmado el refuerzo de sus programas de defensa con socios europeos, Finlandia y Australia, y ha lanzado un aviso sobre el riesgo de aplicar la inteligencia artificial a las decisiones del campo de batalla, reclamando la paz antes de alcanzar ese escenario.