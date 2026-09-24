El plan de Tony Blair a diez años para revertir el Brexit

El Reino Unido abandonó oficialmente la Unión Europea el 31 de enero de 2020 a las 24:00 horas. A partir de ahí, muchas dudas y mucho debate político en territorio británico. Pues bien, seis años después, el ex primer ministro laborista británico Tony Blair insta al actual Gobierno liderado por Andy Burnham a impulsar negociaciones para volver a la Unión Europea (UE) en diez años. Eso sí, siempre que el bloque se reforme en aspectos clave como el Estado del bienestar, la inmigración y la competitividad.

El Instituto Tony Blair para el Cambio Global publicó este jueves el informe Más allá de salir o permanecer: un camino para volver a una Europa reformada, en vísperas de que el domingo empiece el congreso anual del Partido Laborista, donde Burnham prevé presentar un plan de gobierno a diez años vista. El documento, precedido por un prólogo de Blair, afirma que el Reino Unido "debería desempeñar un papel destacado en la construcción de una Europa más poderosa".

Señala que la UE afronta el desafío de aplicar profundas reformas, como las recogidas en el informe de Mario Draghi para mejorar la competitividad. Para que Londres pueda influir en ese proceso, "debe demostrar un compromiso político con Europa", apunta el estudio.

"Esto puede lograrse fijando un objetivo claro y público: volver a ingresar en la UE en el plazo de una década, sujeto a que se lleven a cabo reformas internas en la Unión. Este objetivo debería ser uno de los pilares del próximo plan decenal del Gobierno británico", afirma.

En su introducción, Blair reflexiona que, por una parte, el Reino Unido se ve excluido de decisiones que le afectan "en su principal mercado", mientras que, por otra, no le interesa unirse a un bloque que "persigue políticas equivocadas en innovación tecnológica o en reformas vitales para su futuro".

"El Reino Unido debería manifestar su intención, si las condiciones son adecuadas, de establecer una relación formal y estructurada con Europa e iniciar un proceso de negociación en el que todo esté sobre la mesa, pero nada se apruebe hasta que todo esté acordado", escribe.

Con este informe trata de reabrir el debate sobre si regresar o no a la UE después del referéndum de 2016 que apoyó la salida. Blair se opuso radicalmente al Brexit desde el primer momento. El ex primer ministro laborista (1997-2007) declaró haberlo combatido "con cada fibra de su ser político" y lo definió como la decisión más destructiva y el mayor error del Reino Unido desde la Segunda Guerra Mundial.

Burnham, que ocupó varios cargos durante el mandato de Blair, es partidario de volver a la UE a largo plazo, pero desde que llegó al poder el pasado julio ha descartado convocar un nuevo referéndum al considerar que causaría nuevas divisiones en el país.