Meloni limita al 30 % los alumnos por aula que no hablen italiano y veta el velo islámico

El Gobierno de la ultraderechista italiana Giorgia Meloni aprobó este jueves un decreto que limita al 30 % los alumnos extranjeros en las aulas con poco dominio del italiano y prohíbe el uso en centros escolares del burka y del niqab, entre otras medidas.

"Hoy hemos aprobado en el Consejo de Ministros el decreto sobre la educación. Un límite del 30 % en las clases para los estudiantes que no conocen adecuadamente el italiano, más herramientas para aprender nuestro idioma y el fin del burka y el niqab en las escuelas", escribió Meloni en sus redes.

Se trata de "medidas de sentido común que no dividen, sino que ayudan a integrar de verdad, evitando las clases-gueto y dando a todos los estudiantes las mismas oportunidades", añadió la jefa del Gobierno italiano.