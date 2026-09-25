El viaje de León XIV a Francia: contra la eutanasia y sin la presencia de Macron en las celebraciones litúrgicas

El papa León XIV inicia este viernes 25 de septiembre su primer viaje apostólico a Francia, en un intenso recorrido de tres días que le llevará a París, Lourdes y Metz. Se trata del quinto viaje de su pontificado y la primera visita oficial de un Papa a Francia desde Benedicto XVI en 2008.

El lema elegido para este viaje es toda una declaración de intenciones: "Para que el mundo tenga vida". La Asamblea Nacional sancionó definitivamente la ley de eutanasia y suicidio asistido en julio con 291 votos a favor y 241 en contra, y ahora espera el visto bueno del Consejo Constitucional.

Ante esta realidad, la postura del sumo pontífice se prevé contundente. Fiel a sus intervenciones previas —donde ha sostenido de forma categórica que "toda vida debe ser reconocida y protegida desde la concepción hasta su ocaso natural" y que los representantes públicos no pueden declararse católicos mientras promuevan leyes de esta naturaleza—, León XIV aprovechará para alzar la voz contra lo que la Santa Sede define como la "cultura del descarte".

La renuncia a los honores y un protocolo sobrio

El Vaticano ha rebajado la parte de la visita más protocolaria con un claro mensaje de fondo: León XIV no viaja como jefe de Estado, sino como pastor. Desde el Vaticano se ha subrayado que el objetivo del Pontífice no es la ostentación diplomática ni el ensalzamiento del poder político, sino el encuentro directo con la comunidad eclesial y los sectores más vulnerables.

León XIV ha declinado el máximo reconocimiento del Estado francés, la Gran Cruz de la Legión de Honor. Asimismo, el Santo Padre ha rehusado participar en la tradicional cena de Estado en el Palacio del Elíseo con Emmanuel Macron y rechazó ser escoltado formalmente por las autoridades republicanas durante sus liturgias.

Macron recibirá a León XIV en el Palacio del Elíseo este viernes para un encuentro privado y un discurso oficial ante las autoridades. Sin embargo, en aplicación del principio de laicidad del Estado francés, no asistirá a ninguna de las misas ni celebraciones litúrgicas del Papa durante sus cuatro días de viaje, aunque acudirá al recibimiento y a la despedida formal en el aeropuerto de París-Orly.

Un recorrido por los escenarios del viaje con fuerte carga simbólica

El itinerario trazado para León XIV atraviesa puntos clave del mapa espiritual y social francés.

El primero es la catedral de Notre-Dame de París: En su regreso al templo tras el incendio de 2019, el Papa presidirá el rezo de vísperas con obispos, sacerdotes, diáconos, seminaristas y personas consagradas. La catedral es a la vez lugar de fe, monumento de la historia de Francia y símbolo mundial. La Santa Sede dejó claro a las autoridades que se trata de un acto de oración y culto litúrgico, excluyendo cualquier formato de visita guiada o puesta en escena política.

La segunda gran cita es en el Stade de France (Saint-Denis), punto de encuentro con miles de jóvenes en una vigilia que combina la memoria histórica de san Dionisio, primer obispo de París y patrón de Francia que fue martirizado en el siglo III, con el dinamismo de la juventud contemporánea en uno de los distritos con mayor diversidad del país. También visitará Maison Bakhita e Institut Catholique, en un recorrido volcado en la acogida social de personas inmigrantes y refugiadas, así como en el diálogo académico con nuevos catecúmenos.

León XIV llevará su mensaje ante la Unesco para abordar cuestiones de gobernanza global, educación y paz mundial, antes de celebrar una misa multitudinaria en la emblemática Plaza de la Concordia/Campos Elíseos de la capital, donde se han inscrito 600.000 personas. La Plaza de la Concordia fue el escenario central del Terror revolucionario. Allí, bajo el nombre de Place de la Révolution, se instaló la guillotina donde fueron ejecutados el rey Luis XVI, la reina María Antonieta y miles de ciudadanos, además de significar un periodo de persecución y desarticulación de la Iglesia católica en Francia. En un país marcado por la laicidad —donde la fe suele relegarse al ámbito privado—, el Santo Padre sitúa la oración en el eje urbano donde la República celebra sus actos civiles y militares.

La visita al santuario de Lourdes es la etapa del viaje centrada en el consuelo de los enfermos, los desfavorecidos y la devoción mariana en un entorno de peregrinación internacional. Se trata de uno de los santuarios marianos más visitados del mundo. Fue en 1858 cuando una joven de catorce años, Bernadette Soubirous, aseguró haber visto varias veces a la Virgen María en la gruta de Massabielle, y desde entonces millones de peregrinos acuden cada año, muchos de ellos enfermos o en situación de vulnerabilidad. El Papa irá a la gruta nada más llegar, y el domingo presidirá la misa en la pradera del santuario, rezará el Ángelus y participará por la noche en la procesión de las antorchas, una de las imágenes más características de Lourdes. Fue aquí donde Juan Pablo II condenó el aborto y la eutanasia en 2004, en su último viaje al extranjero.

La última etapa del viaje será en Metz en la región de Lorena, cerca de la frontera con Alemania. Allí, en el Centro de Congresos Robert Schuman, considerado el padre fundador de la Unión Europea y declarado venerable por Francisco, León XIV participará en un encuentro dedicado a "las raíces de Europa por la paz y la unidad", con representantes de las instituciones europeas. La elección de Metz frente a Estrasburgo no es casual: es una región cuya historia "encarna tanto sus divisiones como sus posteriores intentos de reconciliación", al haber cambiado de soberanía entre Francia y Alemania varias veces a lo largo de los siglos XIX y XX.