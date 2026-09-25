La Fiscalía de Alemania investiga a un presunto exguardia nazi de 105 años

La Fiscalía de la ciudad de Dortmund ha abierto una investigación contra un hombre que, al parecer, se habría desempeñado como guardia en un campo de prisioneros de guerra del Ejército germano durante la contienda mundial. Las autoridades buscan aclarar si este individuo participó de forma activa en múltiples asesinatos perpetrados en las instalaciones del recinto.

Se cree que el sospechoso estuvo destinado en el Stalag 326 en Stukenbrock-Senne, situado en las proximidades de la localidad de Bielefeld. Dicho enclave, ubicado a las afueras del bosque de Teutoburgo, servía principalmente para albergar a cautivos soviéticos, quienes posteriormente eran distribuidos por diferentes zonas para realizar trabajos forzados.

Las diligencias iniciales fueron impulsadas por la Oficina Central para la Investigación de Crímenes Nacionalsocialistas, con sede en Ludwigsburg. Este organismo se encarga de recopilar y examinar indicios de posibles delitos para preparar los casos contra presuntos autores. El pasado mes de marzo, el expediente fue remitido a la delegación de Dortmund, que tiene la competencia sobre este tipo de procesos en el Estado federado de Renania del Norte-Westfalia.

Cabe recordar que, según la legislación del país, los delitos de asesinato y complicidad no prescriben. Por este motivo, todavía es posible llevar a cabo procesos judiciales contra personas involucradas en el aparato represivo de la dictadura, a pesar del prolongado tiempo transcurrido desde los hechos.

Por otro lado, esta investigación coincide temporalmente con la decisión del concejo municipal de Heidenau, en el este del país, que ha aprobado prohibir la instalación de placas conmemorativas en honor a las víctimas en las calles y fachadas de la localidad.

La medida salió adelante la pasada noche gracias a una moción conjunta presentada por Alternativa para Alemania (AFD) y la Unión Demócrata Cristiana (CDU), formación liderada a nivel nacional por Friedrich Merz. Ambos partidos han argumentado que numerosos ciudadanos e iniciativas locales consideran que esta forma de recuerdo no resulta adecuada en la vía pública, y proponen en su lugar que los homenajes se trasladen a un cementerio.

El creador de estos adoquines dorados, el artista Gunter Demnig, ha criticado la resolución. "Tras los éxitos electorales de la AFD, era de esperar que algo así sucediera", ha señalado. El escultor defiende que el recuerdo debe permanecer visible en los lugares donde vivieron los represaliados, puesto que dichos elementos hacen que la historia sea tangible para las nuevas generaciones.