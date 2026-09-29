El jefe de la Torre Eiffel dimite por retirar a las empleadas para no ofender a unos hindúes

Patrick Branco Ruivo, director general de la SETE (Société d'Exploitation de la Tour Eiffel), dejará su cargo a finales de este año tras la polémica provocada por la exclusión de trabajadoras durante la visita de una delegación religiosa hindú al monumento.

El episodio tuvo lugar el pasado 5 de septiembre, cuando varias empleadas fueron retiradas de sus puestos y sustituidas por trabajadores hombres durante el recorrido de una delegación de la organización hindú Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS). La medida pretendía evitar el contacto entre las trabajadoras y los integrantes del grupo.

La decisión provocó malestar entre los empleados de la Torre Eiffel y derivó en una protesta sindical que retrasó la apertura del monumento el 7 de septiembre. Los trabajadores reclamaron explicaciones y calificaron de inaceptable la exclusión del personal femenino.

Tras el incidente, se puso en marcha una investigación independiente para analizar cómo se había organizado la visita. Según la SETE, el informe detectó diversos "disfuncionamientos" en el dispositivo y concluyó que la decisión de apartar a las trabajadoras era inaceptable.

La empresa considera que las conclusiones de la investigación han desembocado en la salida de Branco Ruivo, que ocupaba la dirección general desde 2018. Durante su mandato, el ejecutivo estuvo al frente de la Torre Eiffel durante los años más complicados de la pandemia de covid-19 y dirigió distintos proyectos de modernización del monumento.

Nuevas medidas para reforzar la igualdad

El presidente del Consejo de Administración de la SETE, Ariel Weil, anunció una serie de cambios destinados a evitar que vuelva a producirse una situación similar. Entre ellos figura la creación de un servicio específico de protocolo y la puesta en marcha de medidas de formación sobre igualdad entre mujeres y hombres.

La polémica también generó críticas desde el ámbito político parisino. Las autoridades municipales reclamaron explicaciones sobre las circunstancias que llevaron a apartar a las empleadas durante la visita.

BAPS, por su parte, aseguró que la visita había sido programada a primera hora para reducir las molestias al público y negó haber solicitado restricciones de acceso para las trabajadoras. La organización expresó además sus disculpas por el malestar generado.

La controversia se sumó a otras informaciones críticas sobre el funcionamiento de la empresa gestora de la Torre Eiffel. El diario Le Monde publicó posteriormente informaciones sobre supuestas deficiencias en ámbitos como la seguridad, las finanzas y los mecanismos de control interno.

La Torre Eiffel, uno de los principales símbolos de París y uno de los monumentos más visitados del mundo, recibe alrededor de siete millones de visitantes cada año.