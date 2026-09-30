Burnham plantea la vuelta de Reino Unido a la Unión Europea: "El Brexit ha causado más perjuicios que beneficios"

El Reino Unido abandonó oficialmente la Unión Europea el 31 de enero de 2020, un hito que dio paso a una etapa marcada por la profunda incertidumbre y el debate político en el país. Coincidiendo con el décimo aniversario de aquel referéndum del Brexit, el primer ministro británico, Andy Burnham, ha declarado que el regreso del Reino Unido a la Unión Europea figura entre las opciones que su Gobierno está dispuesto a analizar para definir la futura relación del país con el bloque.

Sus declaraciones se produjeron durante la conferencia anual del Partido Laborista y, posteriormente, en una entrevista con la BBC, cuando se cumplen diez años del referéndum del Brexit de 2016.

Durante la conferencia anual del Partido Laborista, celebrada en Liverpool, Burnham defendió un cambio de rumbo para el país: "Estoy dispuesto a hacer cosas que mis predecesores no harían. Romperé con el rumbo de los últimos 40 años y pondré a Reino Unido en un nuevo camino", afirmó.

En su discurso, el primer ministro vinculó ese cambio de rumbo con la necesidad de definir una relación a largo plazo con la Unión Europea. Según Burnham, el Brexit ha desencadenado "una década de bajo crecimiento que nos ha puesto en una posición más débil".

Volver a la UE

Posteriormente, en una entrevista con el programa Today de BBC Radio, Burnham explicó que su Gobierno analizará "diferentes opciones" para determinar cuál debería ser su futura relación con la UE. Entre ellas mencionó la posibilidad de incorporarse al mercado único europeo y a la unión aduanera, aunque también señaló que "podríamos ir hasta el final", en referencia a un eventual regreso a la Unión.

"Hay distintas opciones, y tenemos que analizar qué es factible y cuáles serían las ventajas y desventajas de cada una", afirmó. Burnham añadió que no se trata de una cuestión de "todo o nada" y que una de las posibilidades sería mantener la situación actual. "Podríamos quedarnos como estamos. Esa es definitivamente una opción", declaró.

El primer ministro, que hizo campaña a favor de la permanencia en la UE, también recordó en la entrevista que anteriormente había expresado su deseo de que el Reino Unido regresara al bloque de 27 países: "No tiene sentido que lo niegue. He dicho que me gustaría ver a Gran Bretaña reincorporarse durante mi vida", afirmó. No obstante, matizó que eso no significa necesariamente que el regreso deba producirse ahora, ya que primero es necesario analizar las distintas alternativas.

"Brexit has caused more harm than good." PM Andy Burnham says rejoining the EU is among 'different options' he will look at to reshape the UK's long-term relationship with Europe. pic.twitter.com/NMBUoVC8YX — BBC Radio 4 Today (@BBCr4today) September 30, 2026

Burnham defendió asimismo una mejora de las relaciones con Bruselas por razones económicas y estratégicas. "El Brexit ha causado más perjuicios que beneficios. Necesitamos recuperar un mayor nivel de crecimiento y prosperidad para Reino Unido", sostuvo, y recordó que la Unión Europea sigue siendo el mayor mercado del país.

El Gobierno británico tiene previsto abordar estas cuestiones en la cumbre con la UE que se celebrará a finales de año. La reunión estaba inicialmente prevista para julio en Bruselas, pero el calendario cambió tras la sustitución de Keir Starmer por Burnham al frente del Partido Laborista.