Rusia amenaza a la OTAN con el uso de armas nucleares: "No nos disuadirá de nuestro apoyo a Ucrania"

La OTAN ha confirmado la recepción de una comunicación oficial por parte del Kremlin en la que advierte del recurso a su armamento, incluyendo el arsenal atómico, en caso de percibir una amenaza o ataque contra territorio ruso por parte de las fuerzas aliadas. La respuesta del organismo transatlántico no se ha hecho esperar: reafirmación de su postura exclusivamente defensiva y rechazo absoluto a lo que consideran tácticas de intimidación.

La portavoz de la OTAN, Allison Hart, confirmó el intercambio de comunicaciones a través de un "documento" de parte de Rusia al que ya ha "remitido una respuesta". Desde la organización de defensa colectiva se ha reiterado que se trata de "una alianza defensiva y que ninguna de sus actividades o maniobras supone un riesgo para ninguna parte de Rusia".

En su contestación, la Alianza condena con contundencia las advertencias que llegan desde la capital rusa y exige el cese inmediato del conflicto en territorio ucraniano, al tiempo que califica de imprudentes las referencias al ámbito atómico. La portavoz aliada vinculó estas dinámicas a la situación del conflicto actual, al señalar que "el uso de tácticas híbridas por parte de Rusia es un signo de desesperación. Pero no nos disuadirá de nuestro apoyo a Ucrania".

Asimismo, Hart hizo hincapié en la plena operatividad de sus fuerzas para garantizar la seguridad de los países miembros, asegurando que "seguimos siendo fuertes, estamos preparados y somos capaces de hacer frente a cualquier amenaza".

Esta amenaza se enmarca en un contexto de progresivo endurecimiento de las posturas estratégicas de Moscú. En 2024, Rusia llevó a cabo un cambio de su doctrina nuclear para "corregir los enfoques" actuales con una actualización y ampliación del tipo y origen de amenazas ante las cuales Moscú respondería con armamento nuclear.

En la práctica el paso sirvió para fijar nuevos criterios que van más allá de las amenazas nucleares contra Moscú, ya que estaría justificada una respuesta nuclear "incluso si el enemigo, utilizando armas convencionales, crea una amenaza crítica" a la soberanía rusa.