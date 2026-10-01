Detienen en Londres a un británico-iraní por su vinculación con el incidente en la base militar de Fairford

Las autoridades de Reino Unido han detenido en el centro de la capital británica a un hombre de 27 años, con doble nacionalidad británica e iraní, por su supuesta vinculación con el suceso registrado el pasado domingo en las inmediaciones de la base aérea de Fairford, enclave estratégico empleado habitualmente por las fuerzas estadounidenses para sus incursiones en Irán. En relación con este operativo, la policía británica también procedió al interrogatorio de otro ciudadano británico de 25 años, quien posteriormente quedó libre sin cargos.

Este nuevo arresto aporta un nuevo giro a un caso que comenzó a fraguarse a primeras horas del domingo, cuando cinco hombres de nacionalidad británica, con edades comprendidas entre los 23 y los 25 años y procedentes de Londres, fueron interceptados y arrestados mientras se desplazaban hacia la base de Fairford a bordo de tres furgonetas que transportaban diverso pertrecho calificado como material militar por los investigadores. No obstante, las autoridades acordaron el lunes su liberación bajo fianza a la espera de que los tribunales determinen si finalmente existen elementos suficientes para su imputación formal.

Las pesquisas actuales están abordando los hechos desde la perspectiva del derecho penal ordinario, descartando por el momento la aplicación de la normativa antiterrorista. Las constantes variaciones en la línea de investigación han provocado un cambio notable en las hipótesis sobre el verdadero propósito de los implicados. Mientras que durante la jornada del domingo las sospechas apuntaban a un intento de atentado, las conjeturas posteriores sugieren que el grupo pretendía sustraer combustible, una práctica que al parecer se registra con cierta frecuencia en las áreas rurales del condado de Gloucestershire, enclave donde se ubican las instalaciones militares.

La excarcelación de los primeros sospechosos provocó inmediatas reacciones de malestar en Washington, donde el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, llegó a sostener públicamente la implicación de un actor extranjero en lo sucedido. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó sin aportar pruebas concretas que los individuos pretendían causar daños de gran magnitud, al tiempo que atribuyó la operación de captura a un esfuerzo conjunto entre ambos países, un extremo que las autoridades de Londres han evitado confirmar.

La instalación militar de Fairford ostenta una relevancia clave en la región, siendo la única base en suelo europeo capacitada para albergar bombarderos B-52, B-1 y el bombardero sigiloso B-2, los cuales han ejecutado misiones sobre territorio iraní desde el pasado mes de marzo. Aunque los últimos bombardeos lanzados desde esta pista se registraron durante el mes de julio y el despliegue de aeronaves ha descendido de 21 a nueve unidades tras el pico de máxima actividad del conflicto, la base mantiene un estricto dispositivo de seguridad.