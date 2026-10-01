El caos estudiantil se extiende por Francia: más de 600 detenidos e institutos incendiados

Las protestas estudiantiles que comenzaron la semana pasada en Francia continúan extendiéndose por el país y ya han alcanzado a varias universidades. Los bloqueos de centros educativos han dejado al menos 625 detenidos y 119 alumnos y trabajadores de Educación Nacional heridos desde el inicio de las movilizaciones, según las cifras ofrecidas por las autoridades francesas.

La jornada de este jueves ha estado marcada además por el incendio de grandes proporciones registrado en el instituto Nelson Mandela, situado en Nantes. Según la información facilitada por medios franceses, el fuego, que habría sido provocado, comenzó alrededor de las ocho de la mañana y afectó al vestíbulo del centro.

Alumnos que se encontraban en las inmediaciones aseguraron que a las 8:30 horas el instituto ya estaba ardiendo y que varios contenedores de basura y el tejado también se incendiaron. Uno de los estudiantes afirmó haber escuchado una explosión. Los bomberos acudieron al lugar para sofocar las llamas mientras las fuerzas del orden intervenían en la zona.

Le lycée Mandela au cœur de Nantes brûle. Des feux à des dizaines d'autres endroits. Partout les mêmes casseurs. Partout la même violence. Partout la même instrumentalisation politique. Aucune revendication à satisfaire, juste la volonté de semer le chaos et de tout détruire. Ce… pic.twitter.com/JEX9jQjCfc — Christelle MORANÇAIS (@C_MORANCAIS) October 1, 2026

Las protestas también han provocado incidentes en otros puntos del país. En Pantin, en las afueras de París, fueron incendiados varios contenedores frente a un instituto, mientras que en Estrasburgo los bomberos tuvieron que intervenir por la quema de contenedores ante un centro de formación profesional. En Niza, varias bicicletas eléctricas de alquiler fueron incendiadas frente a un instituto.

625 detenidos y 83 agentes heridos

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, ha cifrado en 625 las personas detenidas durante las protestas. Según sus datos, 356 institutos fueron bloqueados el miércoles, frente a los 338 del día anterior.

Nuñez también ha informado de que 83 policías y gendarmes han resultado heridos. Por su parte, el ministro de Educación Nacional, Édouard Geffray, ha señalado que 119 alumnos y miembros del personal de Educación Nacional habían resultado heridos desde el comienzo de los disturbios, de los que 34 pertenecían al personal educativo.

Un lycée incendié, des personnels aspergés d'essence, un bilan de blessés qui s'alourdit : les violences commises depuis ce matin aux abords des lycées sont d'une extrême gravité. Elles dépassent largement la seule question de l'École. Aucune revendication ne peut justifier de… — Édouard Geffray (@EdouardGeffray) October 1, 2026

Las cifras sobre los centros afectados varían según las fuentes. El Ministerio de Educación ha contabilizado 338 centros afectados al final de la jornada, mientras que la Unión Sindical de Estudiantes de Secundaria ha asegurado que eran 400 los centros bloqueados.

En la región de Île-de-France, las autoridades han señalado que 75 institutos estaban "perturbados", 36 de ellos escenario de "violencia, enfrentamientos y daños". En Lyon, la Policía ha detenido a 14 personas en varios centros educativos.

En Tours, un joven ha resultado herido en la cabeza y ha tenido que ser hospitalizado después de un posible disparo de LBD por parte de un agente. La Fiscalía ha abierto una investigación. Además, la Inspección General de la Policía Nacional ha sido encargada de investigar otros tres incidentes en los que resultaron heridos estudiantes de secundaria.

De los institutos a las universidades

Las movilizaciones comenzaron la pasada semana en la región de París y se han extendido posteriormente a otros puntos de Francia. Los estudiantes reclaman mejores condiciones educativas, más recursos, la sustitución de profesores ausentes, la renovación de los centros y unas condiciones de aprendizaje que consideran adecuadas.

Entre sus reivindicaciones también figuran la supresión de puestos universitarios y los recortes de becas.

Además, la protesta ya ha llegado a las universidades. Los sindicatos estudiantiles han señalado que alrededor de una decena de centros universitarios están siendo bloqueados en ciudades como París, Lyon, Estrasburgo, Montpellier y Marsella.

El movimiento se inició coincidiendo con las protestas contra los recortes previstos en los presupuestos franceses y ha continuado pese a los llamamientos del Gobierno a recuperar la normalidad.

Macron pide que las protestas sean pacíficas

El presidente francés, Emmanuel Macron, se ha pronunciado sobre las movilizaciones durante su visita oficial a Madrid. Macron ha afirmado que comprende "las angustias y la cólera" de los jóvenes, pero ha insistido en que las reivindicaciones deben expresarse de manera pacífica.

"Nada justifica la violencia y de ninguna manera que responsables políticos justifiquen e incentiven esa violencia", ha señalado.

El presidente francés también ha pedido a los responsables políticos que no agiten los temores y que llamen a la calma. Sus palabras se producen en medio del enfrentamiento político entre el Gobierno y La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon.

Mélenchon ha acusado al Ejecutivo de haber ordenado una "ofensiva policial" contra los estudiantes y ha denunciado las actuaciones policiales durante las protestas. Posteriormente, ante la extensión de los incidentes, realizó un llamamiento a la "no violencia". Su partido mantiene su apoyo a las acciones de bloqueo de los institutos.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, ha acusado por su parte a Mélenchon de contribuir a una "escalada irresponsable" y defendió que los cargos públicos deben proteger a los jóvenes y pedir calma.

El Gobierno prepara una plataforma de concertación

Ante la continuidad de las movilizaciones, el ministro de Educación Nacional ha anunciado la creación de una "plataforma de concertación" que comenzará el lunes y en la que podrán participar los estudiantes de secundaria.

El Ejecutivo pretende recoger en este espacio sus demandas, inquietudes y reivindicaciones y organizar posteriormente un acto nacional para presentar respuestas.

Mientras tanto, los sindicatos estudiantiles han anunciado su intención de mantener los bloqueos y continuar con la movilización.