Putin advierte de que Rusia usará "todo el armamento a su alcance" si atacan Kaliningrado

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha advertido de que Moscú recurrirá a "todo el armamento a su alcance" en caso de que se produzca un ataque directo contra Kaliningrado o cualquier otro territorio de la Federación Rusa. El mandatario ha lanzado la advertencia durante su intervención en el club de debate Valdái.

"Si llegamos a un ataque directo contra la Federación rusa, y me refiero a Kaliningrado, pero también puede pasar con cualquier otro territorio, por supuesto, en la agenda figurará inevitable e inmediatamente la cuestión del empleo por parte de Rusia de todo el armamento a su alcance. Eso es inevitable", ha afirmado Putin.

El jefe del Kremlin ha respaldado además las declaraciones realizadas durante los últimos dos días por los diplomáticos rusos, que ha considerado "absolutamente acertadas". Sin embargo, ha matizado que en ellas nadie mencionó "las armas nucleares".

"Nosotros no asustamos a nadie (...), esas no son intimidaciones, sino la respuesta a los intentos de amedrentarnos", ha señalado.

Putin denuncia una "escalada"

Putin ha situado entre esos supuestos intentos de intimidación los preparativos europeos para una guerra contra Rusia a finales de esta década, las continuas maniobras de la OTAN en el Báltico y los apresamientos de barcos rusos. Un conjunto de actuaciones que el presidente ruso ha calificado de "escalada".

El mandatario ha negado, en cualquier caso, que Moscú tenga planes de lanzar un ataque en los próximos años. "Nosotros no amenazamos a nadie, no tenemos intención de atacar ni en 2029, ni en 2030, ni en 2050. Pero si nos topamos con una agresión, tenemos que responder", ha asegurado.

Putin también ha admitido que la Alianza Atlántica dispone de un potencial económico y demográfico muy superior al de Rusia. Frente a esa diferencia, ha reivindicado el armamento estratégico con el que cuenta Moscú y ha hecho una clara alusión a sus capacidades hipersónicas, que, según ha afirmado, "nadie posee".

"Debemos aprovechar nuestra ventaja competitiva. (...) Decidiremos nosotros cual será", ha aseverado.

La respuesta de la OTAN

Las palabras de Putin se producen después de que la OTAN acusara a Rusia de recurrir a la "retórica militar" tras mostrar Moscú su disposición a emplear armas nucleares ante un eventual "bloqueo aéreo y marítimo de Kaliningrado". Rusia considera una acción de este tipo un casus belli.