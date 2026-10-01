Terremoto en Noruega por la investigación sobre los vínculos de políticos y diplomáticos con Epstein

El Parlamento noruego investiga los vínculos de políticos y diplomáticos de su país con el depredador sexual Jeffrey Epstein. Las vistas —por las que pasarán once ministros y exministros— han comenzado este miércoles poniendo al primer ministro, Jonas Gahr Støre, en una situación comprometida. Aunque él ha negado que hubiese "amiguismo o corrupción" en la etapa en la que estuvo al frente de la cartera de Exteriores, entre 2005 y 2012.

Así salía del paso en la cuestión de los fondos públicos que acabaron en el Instituto Internacional de la Paz, presidido por el estrecho colaborador del magnate y pederasta estadounidense Terje Rød-Larsen. "Puede que haya habido objeciones en el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero nuestra valoración en la dirección política fue que esta era la inversión adecuada para Noruega", ha argumentado.

Støre ha defendido el apoyo a la organización, a la que definió como "un foro útil para la política noruega". "No hay ninguna base para usar expresiones como cultura dañina", ha añadido, "por lo que una o más personas han hecho". "No podemos meter a todos en el mismo saco", ha insistido durante su comparecencia. "Nunca me he reunido ni he tenido contactos con Epstein, ni antes, ni durante, ni después de mi época como ministro de Exteriores", ha sentenciado.

La polémica también ha salpicado al ex primer ministro y exlíder del Comité del Nobel de la Paz, Thorbjørn Jagland; el exministro de Exteriores, Børge Brende; la exembajadora noruega en Irak y Jordania, Mona Juul; y su esposo, el mencionado Terje Rød-Larsen. Este último se vio obligado a renunciar a la presidencia del IPI (International Peace Institute) cuando se conocieron las generosas donaciones que recibía de Epstein.

El matrimonio Rød-Larsen

La pareja merece unas líneas aparte. El diplomático no sólo fue cuestionado por las donaciones que el pederasta hizo a la organización que él presidía, se cree que a cambio de que influyera en una serie de funcionarios relacionados con las Naciones Unidas, sino que él mismo habría recibido un préstamo personal de 130.000 dólares por parte del financiero estadounidense, que —recordemos— se suicidó cuando se encontraba en la cárcel en 2019 a la espera de juicio por traficar sexualmente con mujeres y niñas.

La relación entre Epstein y el diplomático era estrecha. Según los documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de EEUU desde el pasado 30 de enero, el magnate norteamericano ayudó a Rød-Larsen a hacer crecer su fortuna y también hizo grandes regalos a sus hijos. Los más importantes habrían llegado tras su muerte. El pederasta les dejó en herencia cinco millones de dólares (a cada uno).

La reina Mette-Marit

En la lista de 'damnificados' por los archivos desclasificados por EEUU también se encuentra la reina Mette-Marit, quien dijo haberse sentido "engañada y manipulada" por el depredador sexual, al que lamentó haber conocido, durante una entrevista concedida el pasado 20 de marzo a la cadena de televisión pública noruega NRK.

La entonces princesa heredera decidió dar la cara y dar explicaciones ante los noruegos dado el escándalo que —unas semanas antes— había provocado que sus correos con el magnate norteamericano salieran a la luz junto a otros millones de documentos que vinculaban miles de nombres de personas conocidas en todo el mundo con Jeffrey Epstein.