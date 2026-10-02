Imputan delitos de terrorismo al asesino de Widdecombe por un complot contra Farage

El principal sospechoso del asesinato de la exdiputada conservadora británica Anne Widdecombe el pasado mes de julio fue imputado este viernes por participar presuntamente en la planificación de actos terroristas, entre ellos, contra el líder del partido populista de derechas Reform UK, Nigel Farage.

La Policía Antiterrorista del Reino Unido informó hoy de que el joven Joshua Kerry, de 28 años, había sido acusado este viernes de delitos amparados bajo la Ley británica de Terrorismo, supuestamente ocurridos entre el 31 de mayo de 2024 y el 8 de julio de 2026, tras la autorización de la Fiscalía de Inglaterra y Gales.

Kerry está acusado del asesinato de Widdecombe, de 78 años, hallada muerta el pasado 9 de julio en su domicilio de Devon (suroeste inglés) con signos de violencia. Será juzgado por este hecho el 8 de junio de 2027.

El sospechoso hizo un largo viaje en su coche de 265 millas (425 kilómetros) hasta llegar a casa de la política -que se pasó a Reform UK como portavoz de justicia e inmigración-. En total, estuvo solo dos minutos en su vivienda, el tiempo suficiente para propinarle 21 martillazos y robarle una cartera que ella tenía dentro de un bolso, según indicó el fiscal en una vista judicial anterior.

Esta nueva acusación contra Kerry se formaliza después de que la CTP, que lidera la investigación sobre el asesinato de Widdecombe, anunciase a principios de agosto que había reabierto una investigación sobre "un intento de robo" en una vivienda de Londres vinculada a Nigel Farage en abril de 2025, si bien las autoridades no han confirmado la vinculación entre ambos casos.

La subcomisaria adjunta de la CTP, Vicki Evans, afirmó que la imputación de hoy es el resultado de una "investigación sumamente intensa y compleja" que, tras explorar múltiples líneas de actuación, ha concluido en esta acusación "tan grave".

Está previsto que Kerry comparezca ante el Tribunal de Magistrados de Westminster (centro de Londres) el próximo 7 de octubre por estos presuntos delitos de terrorismo que se le imputan.