Francia arde entre contenedores en llamas, colegios bloqueados y casi 2.000 detenidos
Francia afronta una nueva ola de disturbios con contenedores incendiados, colegios bloqueados y enfrentamientos con la Policía en varias ciudades. Las protestas, inicialmente centradas en las reivindicaciones estudiantiles, han derivado en episodios de violencia que vuelven a poner en jaque el orden público y obligan al Gobierno de Emmanuel Macron a reforzar la seguridad en las calles.
Movilización masiva intersindical en París
Manifestantes con pancartas de las principales centrales sindicales (como CFDT, CGT y FO) llenan las calles durante una jornada de huelga general. La protesta, apoyada por bloques de distintas regiones del país, refleja el rechazo social unánime frente a las reformas laborales y de pensiones impulsadas por el Gobierno.
Enfrentamientos en los campus universitarios
Manifestantes en Estrasburgo vuelcan vallas de seguridad y se resguardan entre el humo durante un choque con la policía. La juventud universitaria ha tenido un papel activo en la paralización del espacio público y la interrupción del tráfico.
Unidades de emergencia en primera línea
Efectivos de bomberos intervienen para extinguir una gran barricada en llamas levantada frente a varios comercios locales, mientras las fuerzas de orden público aseguran el perímetro fuertemente equipadas.
Contenedores quemados y marchas juveniles
Decenas de jóvenes marchan junto a contenedores de basura y movilidad urbana ardiendo en plena vía pública. La quema de mobiliario urbano se ha consolidado como una de las tácticas recurrentes en las manifestaciones no autorizadas.
Escalada de violencia en las zonas escolares
Un joven corre junto a una barricada envuelta en llamas cerca de un centro de formación profesional. La radicalización de los bloqueos a las afueras de colegios y universidades ha intensificado el despliegue policial en los distritos periféricos.
Barricadas a las puertas de los centros educativos
Un fuego consume la entrada de un instituto en París tras la colocación de barricadas hechas con contenedores y bicicletas incendiadas. Las protestas estudiantiles han llevado al bloqueo e interrupción de clases en decenas de centros educativos de la capital.
Resistencia e identidades en la protesta
Manifestantes alzan el puño en señal de protesta frente a una bengala encendida en plena calle. En el entorno urbano conviven bomberos fuera de servicio, colectivos de trabajadores y grupos de jóvenes que canalizan el malestar social y las demandas de justicia laboral.
Tensión y gases lacrimógenos
Varios jóvenes sortean los botes de humo lanzados por las fuerzas de seguridad durante los altercados en una de las marchas. El uso de gases para dispersar a las multitudes se ha convertido en una constante en los enfrentamientos entre manifestantes y antidisturbios en la vía pública.