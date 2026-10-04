La ausencia de la bandera nacional y otras claves de la violencia en Francia

La violencia desatada en Francia con la excusa del reclamo de más recursos para la educación pública, y que está incluyendo la quema de colegios e incluso agresiones al personal, ha sido uno de los temas de debate de La Trinchera de Llamas, de esRadio, que ha contado con el analista político Alejo Schapire.

En su opinión, las razones oficiales de las protestas, relativamente habituales en el inicio del curso escolar, han sido "completamente manipuladas por la Francia Insumisa de Jean-Luc Melenchon, que quiere generar el caos" con unas manifestaciones que han tomado un cariz "muy distinto" al de otras ocasiones por el nivel de violencia alcanzado, "muy llamativo e inédito".

En su opinión, más que un reclamo estudiantil se trata de un "fenómeno social mucho más complicado" y que viene de lejos, y se produce "a siete meses de las elecciones presidenciales".

En su opinión, "siempre es entendible que una facción intente instrumentalizar una causa para su beneficio" pero la apuesta de la extrema izquierda por lo que está pasando "es más profunda" y va más allá. Tiene que ver, ha señalado, con un cambio demográfico y con "la manera de entender lo que es el país y en lo que se va a convertir". A modo de ejemplo, ha señalado cómo en muchas de las imágenes de los altercados "las únicas banderas son las de Palestina, de Argelia, a veces Marruecos" pero "nunca la bandera francesa". "Eso es bastante significativo" cuando, ha recordado, el supuesto objetivo es salvar la educación pública francesa.

En las explicaciones de los portavoces de las movilizaciones, no de los barrios acomodados sino "de los suburbios que están ardiendo", "se escucha un discurso antiimperialista, de oprimidos y opresores", de manifestantes "racializados de los barrios periféricos" en lucha "contra el estado colonial francés, de la misma manera que en Gaza luchan contra el imperialismo israelí".

"Esta es la mecánica que está operando: estamos muy lejos de los reclamos estudiantiles; esto es un intento de la extrema izquierda de aprovecharse de la debilidad absoluta del Gobierno de Macron para llegar a las presidenciales con una inexistencia de una tercera opción", convirtiéndose en un "duelo entre Agrupación Nacional" y el propio Melenchon, en la esperanza de que el cordón sanitario contra Le Pen "vuelva a funcionar inclinándose hacia la Francia Insumisa".

Schapire también ha destacado cómo existe un "problema de fondo", la falta de asimilación de "toda una parte de la población de origen norteafricano y subsahariano, que no ha hecho más que empeorar". "Los abuelos se integraron mejor que sus nietos", ha destacado, apuntando sobre ellos que son más "reivindicativos en la cuestión identitaria" y que también viven "un alto grado de resentimiento" que está rastreando la extrema izquierda.