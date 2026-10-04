Merz visita Kiev bajo las bombas rusas y exige a Putin parar "esta guerra sin sentido"

El canciller alemán, Friedrich Merz, realizó este domingo una visita sorpresa a Kiev para reafirmar el apoyo de Alemania a Ucrania y comprometer más ayuda militar ante lo que considera la llegada de "semanas decisivas" en la guerra contra Rusia. El viaje se produjo mientras la capital ucraniana volvía a ser objetivo de ataques rusos y las alarmas antiaéreas sonaban durante la presencia de ambos dirigentes.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, agradeció la visita de Merz y destacó el gesto del canciller, que comenzó su estancia rindiendo homenaje a los soldados ucranianos fallecidos durante la guerra.

"El canciller federal de Alemania, Friedrich Merz, comenzó su visita a Ucrania rindiendo homenaje a los caídos defensores y defensoras ucranianos. Valoramos el respeto hacia nuestros guerreros y la solidaridad con el pueblo ucraniano", escribió Zelenski en su cuenta de X.

Federal Chancellor of Germany Friedrich Merz @bundeskanzler began his visit to Ukraine by honoring the fallen Ukrainian defenders. We appreciate this respect for our warriors and solidarity with the Ukrainian people. It is important that at this difficult time, Germany is… pic.twitter.com/UyU4U5LBYk — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 4, 2026

El presidente ucraniano añadió que resulta especialmente importante que Alemania mantenga su respaldo a Ucrania "en estos tiempos difíciles", tanto mediante el apoyo político y militar como mediante el recuerdo de quienes han perdido la vida.

Una visita marcada por las alarmas y los ataques

La visita de Merz estuvo marcada desde el principio por la situación de seguridad en Kiev. Mientras el canciller y Zelenski recorrían la capital, se activaron las alarmas antiaéreas debido a nuevos ataques rusos.

Entre las infraestructuras alcanzadas figuró el Puente Norte de Kiev, una de las principales vías de tráfico de la capital. Un dron ruso impactó contra la infraestructura mientras varios vehículos circulaban por la zona. Zelenski difundió posteriormente un vídeo en el que se observa la detonación.

Merz también visitó los alrededores de la Academia de las Ciencias de Ucrania, un edificio situado a escasos metros de la Embajada alemana y que recientemente sufrió daños por el impacto de un dron ruso. Desde allí, el canciller lanzó un mensaje directo al presidente ruso, Vladímir Putin.

"Señor Putin, pare usted esta guerra sin sentido. Estamos dispuestos a hablar sobre el final de la guerra, pero estos ataques bárbaros contra Ucrania deben parar", afirmó Merz ante los periodistas.

El dirigente alemán lamentó que las alarmas de ataque aéreo sonaran precisamente durante su visita y aseguró que en Ucrania se producen "todos los días crímenes de guerra", en referencia a los ataques contra ciudades e infraestructuras del país. "Podemos hablar, pero primero que callen las armas", insistió.

Alemania prepara más ayuda militar

La visita tiene también un marcado componente político y militar. Fuentes del Gobierno alemán citadas por DPA señalaron que Berlín contempla nuevos envíos de material militar a Ucrania, entre ellos drones interceptores y proyectiles de largo alcance.

Merz llegó acompañado por la ministra de Economía y Energía, Katharina Reiche, y una delegación formada por alrededor de una decena de representantes empresariales de los sectores de defensa y energético. El programa concreto del viaje no fue difundido por motivos de seguridad.

A su llegada a Kiev, el canciller defendió que el apoyo a Ucrania es también una cuestión de seguridad para Alemania y para el conjunto de Europa.

"Ucrania se encuentra ante semanas decisivas", afirmó Merz, que aseguró que los ucranianos "pueden contar con nosotros". "La seguridad de Alemania también depende del desenlace de esta guerra", añadió.

El canciller considera que Rusia debe ser detenida para evitar que la amenaza se extienda más allá de las fronteras ucranianas. "Si nadie detiene a Rusia, su máquina de guerra terminará centrándose en nosotros, tarde o temprano", advirtió.

Kiev reivindica avances en el frente

La visita de Merz se produce además en un momento de intensa actividad militar. Ucrania y Rusia llevan semanas concentrando buena parte de sus ataques en infraestructuras y objetivos estratégicos, mientras los avances territoriales sobre el terreno continúan siendo limitados.

Según Zelenski, la operación denominada 'Vivaldi', iniciada por las fuerzas ucranianas el pasado 15 de septiembre en el este del país, ha permitido recuperar alrededor de 125 kilómetros cuadrados de territorio.

Moscú ofrece una versión diferente de la situación en el frente. El Ministerio de Defensa ruso informa de avances de sus tropas y de la entrada en pequeñas poblaciones, generalmente desocupadas y utilizadas posteriormente como puntos de abastecimiento.

En este contexto, Berlín pretende reforzar su respaldo a Kiev ante la llegada del invierno, mientras aumenta la preocupación por los ataques contra la infraestructura energética y otras instalaciones estratégicas ucranianas.

"Ucrania se prepara para el invierno", recordó Merz antes de volver a reclamar a Putin el fin de la ofensiva. El canciller alemán insistió en que existe disposición para negociar, pero condicionó cualquier avance al cese de los ataques.

La visita sorpresa a Kiev busca así combinar dos mensajes: el llamamiento a Rusia para detener la guerra y el compromiso de Alemania de mantener su respaldo a Ucrania en una fase que Merz considera especialmente determinante para el futuro del conflicto.