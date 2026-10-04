Dua Lipa y los disturbios en Francia

¿Hablamos de las dificultades de la integración? ¿Podemos preguntarnos si la asimilación multicultural ha sido un experimento fallido? Los disturbios que han sacudido diversas ciudades francesas en las últimas semanas no se pueden considerar ya un fenómeno aislado o un simple y clásico estallido del acné. Jóvenes inmigrantes de segunda y tercera generación, muchos de ellos ciudadanos franceses de pleno derecho, han protagonizado actos de violencia blandiendo banderas palestinas. Un símbolo que se ha convertido, en la práctica, en una enseña antioccidental indiscutible. Lo más revelador no es solo la terrible violencia que han desplegado, sino las declaraciones de muchos de estos jóvenes. Efectivamente, a pesar de haber nacido y crecido en Francia, manifiestan sentirse vinculados al país de origen de sus abuelos, de África o Asia Menor. La ciudadanía legal no ha producido ninguna lealtad.

Esto plantea una pregunta incómoda pero ineludible. La ciudadanía no puede detenerse en el estatus jurídico o en la participación económica más o menos exitosa. Debe responder a una cuestión más profunda: ¿dónde se pertenece realmente? Un país que ofrece nacionalidad sin cultivar una identidad nacional compartida puede sumar residentes sin llegar nunca a asimilarles. La integración burocrática no borra décadas de condicionamiento social y familiar ni el desprecio hacia las normas liberales occidentales que algunas culturas experimentan. Ese equipaje no se queda en la frontera.

Y les hablo también de Dua Lipa porque ha sucedido algo que ilustra el mismo problema en un terreno menos catastrófico pero igualmente revelador. La cantante, de origen albanés y plenamente integrada en el Reino Unido, es una defensora de la causa palestina y ha declarado que Israel es un estado genocida. Este pasado septiembre, cuando un tribunal de La Haya condenó a cuatro antiguos líderes del Ejército de Liberación de Kosovo (KLA) por detenciones arbitrarias, tratos crueles, tortura y asesinato, Lipa les defendió invocando la lucha de esa organización por la libertad. Verdaderamente, cuando el juicio afecta a la "familia", la lealtad primaria reaparece. Incluso después de una vida transcurrida en Occidente, el vínculo emocional con la causa nacional de origen prevalece sobre el juicio moral universal que ella misma predica en otros contextos.

Ahora Francia es un claro aviso. Las nacionalizaciones masivas, no solo las dudosas de supuestos descendientes de españoles en el Cono Sur, sino especialmente las de grandes contingentes procedentes de sociedades con valores, religiones y culturas radicalmente distintas, están importando fracturas que luego se reproducen en el suelo europeo. El origen musulmán resulta particularmente preocupante a la luz de lo ocurrido en Francia y en otros países del continente, con patrones de segregación, rechazo de normas seculares y lealtades duales u hostiles. No es catastrofismo: la evidencia es empírica, no ideológica. Las personas no abandonan su bagaje cultural y psicológico al cruzar la frontera. Pretender lo contrario es una forma de negacionismo que ya está pasando factura. Sin una asimilación real basada en una identidad nacional clara y exigente, la ciudadanía se convierte en un simple papel que no garantiza cohesión ni lealtad. Francia lo está demostrando en las calles. Europa es un caso de ingeniería social desastrosa.