Cadena perpetua para el hombre que intentó atacar la Embajada de Israel en Londres con dos cuchillos

La Justicia británica ha condenado este lunes a cadena perpetua a Abdulá Albadri, un solicitante de asilo de origen kuwaití, por el intento de ataque contra la Embajada de Israel en Londres ocurrido en abril de 2025. El tribunal ha establecido que deberá permanecer en prisión durante un mínimo de 20 años.

Albadri, de 34 años, ha sido declarado culpable de preparar actos terroristas después de intentar acceder armado con dos cuchillos a las instalaciones diplomáticas israelíes, situadas en el barrio londinense de Kensington. Los hechos se produjeron el 28 de abril de 2025, cuando Albadri trató de superar las verjas de seguridad de la Embajada de Israel armado. La Policía Metropolitana de Londres ha explicado que diversos agentes armados del Mando de Protección Parlamentaria y Diplomática intervinieron para impedir que Albadri pudiera acceder al recinto.

El acusado ha sido condenado en virtud de la Ley de Terrorismo británica de 2006, después de que la Justicia determinara que había preparado actos terroristas. Tras conocerse la sentencia, la comandante Helen Flanagan, responsable de la unidad de Policía Antiterrorista de Londres, ha valorado la actuación de los agentes que intervinieron durante el intento de atentado. "El intento de perpetrar un atentado terrorista fue frustrado aquel día gracias a la valiente y rápida actuación de los agentes", ha señalado. Flanagan ha defendido que la condena refleja el peligro que representaba Albadri durante el ataque y la falta de remordimiento que ha mostrado desde su detención.

La sentencia llega después de varios episodios que han obligado a reforzar la seguridad de la Embajada de Israel en Londres. Flanagan además ha advertido que la legación diplomática israelí se ha visto expuesta a "diversas alertas de seguridad en los últimos tiempos". La unidad antiterrorista de Londres mantiene la colaboración con la Embajada y con la Policía Metropolitana para revisar y reforzar los dispositivos de seguridad.

La condena a Albadri establece un peróodo mínimo de cumplimiento de 20 años.