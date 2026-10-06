Detenido por traición el expresidente del servicio de inteligencia alemán

Este martes el expresidente del Servicio de Inteligencia Federal (BND por sus siglas en alemán) ha sido detenido por ser sospechoso de traición. La Fiscalía General Federal investiga a August Hanning por espionaje, obtención de secretos de Estado y alta traición. Hanning había sido presidente del organismo en 1998 y estuvo en el cargo hasta 2005.

Según ha adelantado el Frankfurter Allgemeine Zeitung, August Hanning, de 80 años, tras dejar la agencia de inteligencia, habría vendido información secreta del BND a personas vinculadas con servicios de inteligencia extranjeros. Según el diario alemán, un exjefe de gabinete del organismo, Manfred D., habría confesado que él le vendía información secreta del BND a Hanning. Sería en 2010 cuando aquel y Hanning comenzaron su colaboración hasta, al menos, 2022. Asimismo, habría entregado en torno a 2.000 documentos, muchos de ellos secretos y que servían para elaborar informes de inteligencia a la Cancillería alemana. Según la Fiscalía, Hanning utilizaba parte de esos documentos para elaborar análisis destinados a agentes de inteligencia extranjeros.

Curiosamente, el caso ha trascendido tras las investigaciones sobre Hanning relacionadas con Christina Block, una empresaria a la que se le acusa de organizar el secuestro de sus hijos. La empresaria está siendo juzgada en Hamburgo por su presunta implicación en el secuestro de sus dos hijos durante la Nochevieja de 2023, cuando se encontraban con su padre en Dinamarca. Hanning había sido investigado previamente por su posible participación en un intento de secuestro anterior y en acciones destinadas a desacreditar al padre mediante acusaciones falsas de pedofilia.

En septiembre de 2025, los investigadores registraron los domicilios y oficinas de Hanning y se incautaron de documentos y dispositivos. A partir de ese momento, los investigadores repararon en los vínculos de Hanning con el jefe de gabinete del servicio de inteligencia. Es más, intervinieron sus comunicaciones e infiltraron a un agente en la empresa de la que Hanning era responsable.