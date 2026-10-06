Francia suspende las clases por la violenta escalada de las protestas educativas

El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, ha anunciado este martes ante la Asamblea Nacional la suspensión temporal de las clases en los centros de enseñanza secundaria a partir del miércoles. La decisión busca frenar la espiral de altercados que ha sacudido al país desde el pasado 28 de septiembre, facilitando un periodo de "democracia interna" en los institutos, tal y como ha ordenado el ministro de Educación, Édouard Geffray.

La escalada de las protestas ha dejado un dramático balance de víctimas. Según los datos ofrecidos por el Ejecutivo galo, al menos 215 estudiantes y unos 85 profesores han resultado heridos, lo que supone la mayor cifra de lesionados en el sistema educativo nacional desde hace décadas. A esto se suman otros 715 heridos entre las filas de gendarmes y policías, quienes han tenido que hacer frente a una agresividad creciente en las calles.

Lecornu ha lamentado que estos daños personales sean consecuencia directa de una "inaceptable trivialización de la violencia". En este sentido, ha rechazado de forma tajante las acusaciones de la izquierda sobre un supuesto abuso institucional. "Decir 'violencia policial' sugeriría que hay instrucciones políticas de represión policial, eso es falso y es una mentira", ha subrayado, defendiendo la labor y profesionalidad de las fuerzas de seguridad frente al acoso.

Durante su comparecencia, el dirigente ha cargado duramente contra La Francia Insumisa, la formación de extrema izquierda liderada por Manuel Bompard y Jean-Luc Mélenchon. Los diputados de este partido han participado activamente en las marchas bajo el pretexto de vigilar a los agentes. Sin embargo, el primer ministro ha denunciado que la postura de esta formación es ambigua porque forma parte de un proyecto político orientado a "sumir al país en el caos de aquí a las elecciones presidenciales", calificando su actitud de verdadero "escándalo".

Mientras tanto, la tensión se mantiene muy elevada en las principales ciudades. En París, la situación es de máxima alerta policial tras el intento de unos 300 radicales de asaltar un despliegue de las autoridades cerca de la plaza de la Nación. Los antidisturbios se han visto obligados a dispersar a los alborotadores utilizando gases lacrimógenos para evitar males mayores.

Por su parte, Lyon ha sido escenario de una masiva marcha convocada por los sindicatos que ha congregado a más de 20.000 personas. La concentración ha derivado rápidamente en incidentes violentos esporádicos que se han saldado con once heridos, entre ellos nueve agentes del orden. Hasta el momento, el Ministerio del Interior cifra en más de 6.000 los arrestos y en 5.000 los detenidos, la inmensa mayoría de ellos menores de edad, lo que evidencia la gravedad del problema de orden público.

A pesar de la contundencia de los ataques sufridos por los agentes, organismos como la Comisión Nacional Consultiva de Derechos del Hombre han criticado el supuesto "uso desproporcionado de la fuerza" y han exigido al Gobierno que garantice el diálogo, unas peticiones que contrastan fuertemente con la brutalidad exhibida por los radicales durante las últimas jornadas.