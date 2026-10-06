La OMS considera "muy baja" la amenaza de peste pulmonar en Europa mientras Trump ofrece su "ayuda" a Rusia

la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha rebajado la amenaza en el continente tras confirmarse el fallecimiento de una trabajadora científica en Siberia por un sospechoso caso de peste pulmonar. La institución internacional sostiene que la amenaza sanitaria para el territorio europeo es "muy baja".

"La evaluación inicial del riesgo realizada por la OMS, basándose en la información disponible, estima que éste es 'entre moderado y bajo' en Irkutsk (la región siberiana donde se produjo el caso), 'bajo' para Rusia en su conjunto y 'muy bajo' para Europa", indicó este martes el portavoz de la agencia Christian Lindmeier. Además, confirmó que la entidad mantiene un "seguimiento estrecho" de la evolución del suceso "trabajando para mantener informados a otros países".

El incidente se desencadenó en el Instituto de Investigaciones de la Peste de Irkutsk. De acuerdo con lo comentado en medios locales, la víctima es una investigadora de 28 años que falleció en la localidad siberiana de Shélejov. Ante esta situación, y según las autoridades locales, reaccionaron aislando de forma preventiva diversas instalaciones sanitarias de la zona para frenar cualquier hipotética cadena de transmisión.

El alcance del suceso trascendió de inmediato las fronteras rusas. La administración estadounidense reaccionó pidiendo prudencia, ya que "podría propagarse rápidamente. Por eso la estamos observando y monitoreando de cerca. No creo que sea motivo de alarma, pero sí de atención y vigilancia, y eso es lo que estamos haciendo".

Rubio recalcó que la baja intensidad del tráfico de viajeros entre la Federación Rusa y suelo estadounidense actúa como barrera natural frente al contagio. Asimismo, precisó que los datos provienen de fuentes oficiales rusas, las cuales apuntan a que "parece que hubo un trabajador de laboratorio infectado" y que se han puesto en marcha los protocolos de aislamiento correspondientes.

Incluso Trump ha mostrado su disposición a colaborar con las autoridades rusas ante una eventual propagación de la enfermedad. "Siempre vamos a ayudar a cualquiera que tenga este tipo de problema. Odio ver que estén así. Es una enfermedad dura", ha señalado Trump al ser preguntado por lo periodistas, quien ha advertido también de la fuerte evolución de la enfermedad, "hace años la neumonía se trataba más fácilmente. Los microbios y gérmenes son más fuertes, desproporcionadamente fuertes. Pero vamos a ayudarles

Por su parte, el organismo sanitario ruso Rospotrebnadzor ha salido al paso de las especulaciones apelando a la serenidad de la ciudadanía y pidiendo "no hacer caso de rumores y elucubraciones", mientras se mantiene el control sobre la zona afectada.