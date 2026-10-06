Las protestas estudiantiles se extienden por Francia y elevan la tensión con el Gobierno

Las protestas estudiantiles que se extienden por Francia han alcanzado este lunes uno de sus episodios más graves. Un alumno de 15 años ha sufrido la amputación de una mano durante una manifestación frente al instituto Auguste Béhal de Lens, al norte del país, después de recoger una granada aturdidora utilizada por los antidisturbios. Según el fiscal de Béthune, el artefacto explotó cuando el menor intentaba volver a lanzarlo. El adolescente fue trasladado a un hospital de Lille y, pese a la gravedad de las heridas, su vida no corre peligro.

El incidente ocurrió durante una concentración de entre 200 y 250 estudiantes. De acuerdo con la Fiscalía, algunos manifestantes arrojaron piedras, fuegos artificiales y morteros contra los agentes. Ante el aumento de la tensión, el director interdepartamental de la Policía Nacional ordenó el desplazamiento de una unidad antidisturbios, con autorización de la Fiscalía. Fue durante esta intervención cuando se produjo la explosión que causó las graves lesiones al estudiante.

El suceso se produce en medio de una movilización que comenzó a mediados de septiembre en un instituto de Créteil, en las afueras de París, y que posteriormente se extendió por distintas regiones francesas. Los estudiantes reclaman más profesores sustitutos, mejores condiciones de enseñanza, instalaciones adecuadas y una respuesta a los problemas que afectan a los centros educativos.

Más de 400 institutos afectados

Este lunes, 413 institutos registraron bloqueos, protestas u otros incidentes relacionados con la movilización, según el Ministerio de Educación. La cifra supone un descenso respecto a los 564 centros afectados el viernes y los 610 contabilizados el jueves. Francia cuenta con unos 3.700 institutos. Las autoridades, sin embargo, señalan que alrededor del 40% de los centros afectados este lunes no habían registrado incidentes anteriormente, lo que apunta a una extensión de las protestas hacia nuevos establecimientos.

La movilización ha estado acompañada de episodios de violencia. Se han producido bloqueos, incendios, daños materiales y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Desde el inicio de las protestas, las autoridades han contabilizado 24 centros incendiados o dañados y 78 trabajadores de la enseñanza heridos. El Gobierno también ha informado de que 215 estudiantes han resultado heridos.

Miles de detenidos y nuevos incidentes

Además, unas 5.000 personas han sido detenidas desde el comienzo de las movilizaciones, según las autoridades, y aproximadamente el 85% de ellas son menores. La Fiscalía mantiene abiertas actuaciones relacionadas con otros incidentes. En La Ciotat, un estudiante de 16 años permanece detenido bajo sospecha de haber rociado con gasolina a un profesor durante una protesta. En Aix-en-Provence, otro joven de 17 años fue detenido por su presunta participación en una agresión en la que una mujer perdió la visión de un ojo tras recibir el impacto de una piedra.

Ante la continuidad de las movilizaciones, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha pedido que las clases se reanuden allí donde existan condiciones de seguridad. El Gobierno ha preparado una hoja de ruta para responder a algunas de las principales demandas de los estudiantes. Entre las prioridades figuran cubrir las bajas prolongadas y las plazas vacantes, mejorar las instalaciones educativas, organizar mejor las jornadas escolares y hacer más transparentes las pruebas de acceso a la universidad.

Lecornu también ha anunciado reuniones con los presidentes regionales para abordar la rehabilitación de los centros y ha reclamado propuestas para mejorar Parcoursup, la plataforma de acceso a la universidad. El Ejecutivo prevé presentar antes de finales de octubre las primeras medidas, acompañadas de financiación y calendario. Además, el proyecto de presupuesto para 2027 contempla un incremento de 1.200 millones de euros para Educación Nacional.

Nuevas movilizaciones previstas para el martes

El Gobierno ha advertido, al mismo tiempo, de que no tolerará nuevos episodios violentos y prepara una ley para que quienes causen daños durante manifestaciones violentas asuman el coste de los desperfectos. La iniciativa llegará al Parlamento el 27 de octubre.

La semana se presenta especialmente tensa. Los sindicatos estudiantiles han convocado nuevas movilizaciones a partir del martes, con el respaldo de algunas organizaciones sindicales generales y docentes. La CGT también ha llamado a los trabajadores a manifestarse.

Las protestas comenzaron reclamando más recursos para la educación y denunciando desigualdades en las condiciones de estudio. Sin embargo, la escalada de enfrentamientos, daños y detenciones ha situado la seguridad y la respuesta policial en el centro del conflicto. Organizaciones sociales han cuestionado el uso de la fuerza contra menores, mientras el Gobierno defiende la actuación de las fuerzas de seguridad y reclama el fin de la violencia.