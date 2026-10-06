Un avión de British Airways cae 8.500 metros en siete minutos por un "problema técnico"

Un avión de pasajeros de British Airways que cubría la ruta entre Londres y Chicago tuvo que regresar al aeropuerto de Londres-Heathrow después de declarar una emergencia por un "problema técnico" no especificado. La aeronave, un Boeing 777, llegó a descender 28.000 pies, unos 8.530 metros, en siete minutos mientras sobrevolaba Irlanda.

El aparato despegó este lunes a las 12:15 horas, las 13:15 horas en España, con destino a Chicago. Según los datos de FlightAware, unos 30 minutos después del despegue comenzó un rápido descenso mientras se encontraba sobre Irlanda.

Tras la emergencia, el avión inició el regreso hacia Londres. Durante el trayecto permaneció alrededor de cuatro horas realizando maniobras sobre el canal de Bristol, al oeste de Inglaterra, antes de dirigirse de nuevo al aeropuerto de Heathrow. Finalmente, el Boeing 777 aterrizó en Heathrow alrededor de las 17:00 horas, sin que se informara de problemas durante la toma de tierra.

British Airways habla de un problema técnico

British Airways confirmó el incidente en un comunicado y explicó que el avión pudo regresar a Heathrow después de que los pilotos detectaran el problema. "El avión aterrizó sin problemas después de que nuestros pilotos, altamente capacitados, regresaran a Heathrow tras un problema técnico", señaló la compañía.

La aerolínea añadió que los pasajeros desembarcaron con normalidad y que sus equipos estaban trabajando para reorganizar sus planes de viaje lo antes posible. British Airways no especificó cuál fue el problema técnico que provocó la declaración de emergencia ni detalló qué originó el rápido descenso de la aeronave.

Organizar a los pasajeros

El vuelo tuvo que ser interrumpido después de que el aparato regresara a su aeropuerto de origen y la compañía trabaja para que los pasajeros puedan continuar su viaje hacia Chicago.

La Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido establece que, en estas circunstancias, la aerolínea puede tener que proporcionar alojamiento a los pasajeros hasta que se organice otro vuelo.

El incidente se produce después de que el Servicio Nacional de Tráfico Aéreo británico (NATS) haya afrontado recientemente problemas técnicos que provocaron retrasos en varios aeropuertos del Reino Unido y la cancelación de cientos de vuelos. NATS atribuyó entonces esas incidencias a problemas de software.