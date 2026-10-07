Barbarie en las protestas en Francia: una mujer quemada y un rap por los terroristas de Bataclan

Las protestas estudiantiles que están incendiando Francia, alimentadas por la extrema izquierda de La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon en plena precampaña de las presidenciales, han dejado incidentes escalofriantes, recogidos por las redes sociales y la prensa local.

En Marsella, un joven de 15 años ha ingresado de forma preventiva en un centro de detención juvenil por quemar el rostro de una mujer que les reprochó la violencia cuando estaba esperando al autobús. El joven, acusado de un "acto de barbarie", se acercó a la mujer con un espray incendiario rodeado de otros manifestantes, según las imágenes que circulan por las redes sociales. La mujer les estaba recriminando que intentaran destrozar la marquesina cuando el adolescente utilizó el espray contra ella y huyó con el resto de manifestantes. Según la prensa local, el atacante reconoció los hechos y no estaba fichado por la Policía.

La mujer contó lo vivido en una entrevista en BFMTV en la que explicó el encontronazo con los jóvenes y cómo se produjo la agresión. Según contó, les pidió que no "rompieran nada". "Ver a un chico desconocido, alguien con quien estaba hablando normalmente, apuntando deliberadamente a mi cara... No apuntó a mi ropa, no apuntó a mis piernas. Apuntó a mi cara. ¿Por qué?", dijo.

Otras imágenes que están provocando estupor son las de manifestantes cantando un rap llamado M*R*H en el que se menciona a los terroristas Mohamed Merah, que asesinó a siete personas, entre ellas tres niños, en 2012 en Toulouse y Montauban, y Salah Abdeslam, el único terrorista que fue juzgado por los atentados en París de 2015.

🚨 ALERTE 🚨 Des lycéens filmés en train de reprendre un morceau de rap glorifiant des terroristes et faisant référence aux attentats de Mohamed Merah et du Bataclan. « À la Mohamed Merah… Bataclan je l'ai shooté… »@NunezLaurent

⬇️ pic.twitter.com/WLH5BbFu0s — Jugé Coupable (@JCoupable) October 5, 2026

La Fiscalía ha abierto una investigación por apología del terrorismo ante los cánticos del pasado jueves en las protestas en el instituto François-Villon en Beaugency, donde se escuchó un rap que tiene entre sus frases "al estilo de Mohamed Merah, esquivando las cámaras" o "no le tengo miedo al infierno, el pacto sigue intacto, solo Alá puede detenerme. Bataclan, se hacían los muertos, tumbaos (…)"

Faire l'éloge de Mohamed Merah, Abdeslam et de l'attentat du Bataclan dans une église… La plupart des jeunes français baignent désormais dans une culture islamique importée par une immigration sans limites. Sans un sursaut rapide, c'est toute une génération qui va être… pic.twitter.com/EVVArAq98f — Laurence Trochu (@LaurenceTrochu) October 6, 2026

Pero no son los únicos que están utilizando esta letra del rapero Boro 700 en las protestas. También está circulando un vídeo de unos adolescentes entonando la misma canción en la iglesia de Saint-Hilaire en Soullans (Vendée). En las imágenes, se ve a los adolescentes cantar y beber mientras se graban deambulando por los bancos y el altar del templo.