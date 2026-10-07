El exjefe de Inteligencia de Alemania entra en prisión por vender secretos

August Hanning, director del Servicio Federal de Inteligencia de Alemania (BND) entre 1998 y 2005, detenido este martes acusado de espionaje y tentativa de traición, ha ingresado este miércoles en prisión preventiva. Según ha confirmado un portavoz de la Fiscalía Federal, Hanning ha entrado en prisión como medida tomada por un tribunal federal que ha informado a los acusados de los cargos que se les imputan.

Hanning fue detenido el martes bajo sospecha de espionaje junto al que fue su jefe de gabinete, a los que se señala por usar información sensible de Inteligencia que transmitieron a un agente de un servicio extranjero que medios alemanes han identificado como de Azerbaiyán.

La Fiscalía germana apunta que, una vez fuera del cargo, Hanning acordó con su colaborador el intercambio de información valiosa del BND a cambio de dinero que luego usaba para sus servicios de consultoría privada.

Las autoridades alemanas consideran que Hanning recabó aproximadamente 2.000 documentos internos del BND que utilizó "para elaborar un análisis para un oficial de un servicio de inteligencia extranjero", aunque no se ha determinado si el material llegó finalmente a su destinatario.

La Policía alemana realizó las detenciones en los condados de Bad Tölz-Wolfratshausen, en el estado de Baviera, y en el condado de Steinfurt, en el estado de Renania del Norte-Westfalia, y se produjeron registros en varios domicilios.