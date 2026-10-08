Cargas policiales en las protestas en Francia elevan la tensión y prolongan las movilizaciones hasta el 13 de octubre

Las protestas estudiantiles que mantienen en vilo a Francia han vuelto a elevar la tensión este jueves después de que la Policía realizara cargas y utilizara gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes concentrados en la plaza de la Bastilla de París. La jornada ha terminado además con un nuevo llamamiento a la movilización para el próximo 13 de octubre.

Miles de estudiantes se han concentrado durante la tarde en distintos puntos del país para reclamar mejoras en las condiciones educativas. En París, la marcha ha transcurrido inicialmente sin incidentes destacables. Sin embargo, al finalizar la manifestación se han producido las primeras cargas, cuando las fuerzas de seguridad trataban de dispersar a los concentrados en la Bastilla.

🚨 Reportan graves tensiones en Francia por choques entre la Policía y manifestantes en la Plaza de la Bastilla. 🇫🇷Lo que comenzó como una jornada de movilización del sector educativo en París ha derivado en los primeros enfrentamientos entre estudiantes y uniformados. Las… pic.twitter.com/autg22xKIx — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) October 8, 2026

Según la Jefatura de Policía de París, durante los altercados se han producido "algunos lanzamientos de adoquines y disparos de morteros pirotécnicos contra las fuerzas del orden desplegadas en la calle de la Bastilla", aunque no se han registrado heridos en este punto de la protesta.

La situación tampoco ha sido tranquila en otras ciudades. En Reims, un policía ha tenido que ser ingresado de urgencia después de recibir el impacto de un proyectil, mientras que un joven ha sido puesto bajo custodia policial.

El alcalde de Saint-Denis, en el centro de la tensión

Uno de los episodios que más repercusión ha tenido en los últimos días ha tenido como protagonista a Bally Bagayoko, alcalde de Saint-Denis y miembro de La Francia Insumisa. Durante la manifestación estudiantil celebrada el martes en París, el edil se interpuso entre los jóvenes y los agentes antidisturbios cuando aumentó la tensión entre ambos grupos.

🇫🇷 | El alcalde de Saint-Denis, en Francia, se volvió viral tras interponerse entre la policía antidisturbios y manifestantes estudiantes en París, con los brazos extendidos, gritando a los agentes que pararan. Dice que estaba "donde debería estar un alcalde — junto a nuestra… — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 7, 2026

Un vídeo difundido en redes sociales muestra a Bagayoko tratando de frenar el avance policial y pidiendo a los agentes que se detuvieran. Posteriormente, el alcalde tuvo que abandonar la zona después de verse afectado por los gases lacrimógenos y recibió asistencia para aliviar la irritación en los ojos.

Bagayoko ha respaldado públicamente las reivindicaciones de los estudiantes y ha defendido que continúen movilizándose, aunque también ha pedido que no cedan a las provocaciones y mantengan una actitud no violenta. Su papel en las protestas le ha situado en el centro de la disputa política sobre el origen y la evolución de los disturbios.

El alcalde, que ha llegado a defender que la violencia puede ser "legítima" en determinadas circunstancias, ha sido objeto de críticas por parte de sus adversarios políticos y la prefectura de París ha abierto una investigación por sus declaraciones sobre la violencia.

Más de 6.600 detenidos

Las protestas, iniciadas en las afueras de París a mediados de septiembre, han ido extendiéndose por el país y han alterado la actividad educativa de los 2,7 millones de estudiantes de liceo. Los piquetes se han sucedido ante centenares de centros y las movilizaciones han estado acompañadas de episodios de violencia y graves daños materiales.

Desde el inicio de las protestas, al menos 6.600 personas han sido detenidas, mientras que unos 700 policías y gendarmes y más de 200 manifestantes han resultado heridos.

La actuación policial ha generado además una fuerte controversia después de que varios adolescentes resultaran gravemente heridos durante los piquetes. Uno de ellos perdió una mano, otro sufrió la pérdida de visión de un ojo y un tercero padeció graves lesiones en la boca y la mandíbula. Estos episodios han llevado también a madres y padres a incorporarse a las movilizaciones.

Nueva protesta el 13 de octubre

Mientras continúan las manifestaciones, el Gobierno francés intenta rebajar la tensión. El ministro de Educación, Edouard Geffray, ha anunciado un plan de emergencia para atender algunas de las demandas de estudiantes y docentes, inicialmente centrado en facilitar las sustituciones de profesores.

El anuncio llega después de que el primer ministro, Sébastien Lecornu, emplazara al Gobierno a abordar las principales preocupaciones de los movilizados a finales de octubre o principios de noviembre. Los sindicatos educativos han considerado insuficiente este plazo.

En este contexto, la portavoz de la Unión estudiantil, Sabrine Kharbach, ha anunciado desde la Bastilla una nueva jornada de movilización para el 13 de octubre. "Necesitamos ya medidas concretas. Mientras no se pongan encima de la mesa 10.000 millones de euros, no pararemos la movilización", ha advertido.

La protesta, que inicialmente se centraba en las condiciones educativas, ha ampliado sus apoyos y reúne también a universitarios, agricultores, bomberos y profesores. Además, los grandes sindicatos franceses tienen convocada otra jornada de protesta para el 5 de noviembre, con llamamiento a la huelga.