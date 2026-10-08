Rusia da por cerrado el protocolo sanitario por el brote de peste neumónica

El servicio ruso de defensa del consumidor, Rospotrebnadzor, ha dado por concluidas las medidas preventivas adoptadas tras el supuesto brote de peste neumónica registrado la pasada semana en la región siberiana de Irkutsk. El organismo asegura que los análisis realizados no han encontrado microorganismos patógenos peligrosos y sostiene que no existe riesgo para la población.

La decisión llega después de examinar a cientos de personas que tuvieron contacto con la fallecida Daria Shipílova, una trabajadora de 28 años del Instituto de Investigaciones de la Peste de Irkutsk y el Lejano Oriente. La Organización Mundial de la Salud, sin embargo, pidió más información a Rusia para poder realizar una evaluación completa de la situación.

Rospotrebnadzor ha informado de que los más de 5.500 análisis clínicos no han revelado la presencia de microorganismos patógenos peligrosos. Las investigaciones han incluido exámenes bacteriológicos, biológicos, genético-moleculares y mediante espectrometría de masas. En ellas han participado cinco organizaciones.

Los especialistas también han examinado a las personas que habían estado en contacto con Shipílova. Según la información que han facilitado las autoridades rusas, en torno a 200 personas han sido sometidas a observación médica y a diferentes pruebas. Desde el organismo ruso sostienen que ninguno de estos análisis ha detectado problemas de salud relacionados con patologías infecciosas.

El organismo ruso también ha descartado que en el centro donde trabajaba Shipílova se produjera algún accidente o incumplimiento de las normas de seguridad en el manejo de patógenos que pudiera haber provocado su infección. En el organismo señalan que la fallecida estaba vacunada y contaba con inmunidad frente a enfermedades infecciosas peligrosas.

Según las autoridades sanitarias rusas, la situación epidemiológica en la región de Irkutsk es tranquila y "no existen riesgos para la salud" de sus habitantes.

La OMS reclama más información

Desde Rospotrebnadzor aseguran que se informó "en su debido momento" a la Organización Mundial de la Salud y que proporcionó a este organismo "información completa" sobre la situación y las investigaciones realizadas. Las autoridades del régimen afirman además que remitieron información sobre el supuesto brote de peste a los 14 países miembros de la OMS que habían presentado solicitudes formales.

La versión rusa contrasta con la posición que ha expresado la propia OMS. El organismo internacional pidió más transparencia y datos concretos sobre las medidas preventivas y las cuarentenas aplicadas para poder descartar riesgos epidemiológicos.