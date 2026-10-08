Un ataque ruso con bomba guiada deja al menos 33 muertos y una veintena de heridos en Kramatorsk

Un mortífero ataque con bomba guiada perpetrado por el Ejército ruso en la ciudad ucraniana de Kramatorsk ha dejado un trágico balance de al menos 33 fallecidos y una veintena de heridos. La mayor parte de las víctimas se registraron tras impactar el proyectil directamente contra dos autobuses de transporte.

Según informaciones facilitadas por el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania, el impacto de una bomba guiada modelo D-30 SN UMPB se produjo a las 10:00 (hora local) sobre los dos vehículos en Kramatorsk, cobrándose la vida de 30 personas. De manera paralela, otros tres civiles murieron a causa de un bombardeo lanzado en la cercana localidad de Bilenke.

A través de sus redes sociales, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, condenó con firmeza la agresión, publicando su mensaje antes de que se actualizara el recuento total de víctimas. El mandatario denunció este suceso junto a otra serie de ofensivas rusas de carácter letal llevadas a cabo durante las últimas horas en distintos puntos del territorio.

Aunque Zelenski volvió a expresar su gratitud hacia los aliados internacionales que no han guardado silencio ante lo que calificó como "crímenes de guerra", aprovechó la ocasión para exigir a la comunidad internacional que trascienda las meras condenas verbales y agilice el envío de paquetes de ayuda militar: "El suministro de sistemas antimisiles, la dotación de municiones para nuestra aviación de combate y la inversión en sistemas de interceptación son medidas que salvan vidas de forma efectiva cada día", enfatizó el presidente ucraniano.

Esta nueva escalada violenta se produce en un momento de profundo duelo nacional en Ucrania, decretado tras la oleada masiva de ataques ejecutada el pasado miércoles por las fuerzas rusas contra la capital, Kiev, y otras doce provincias del país. Aquella ofensiva dejó un balance aproximado de treinta muertos, de los cuales 22 perdieron la vida en la región de Chernígov, la zona más duramente castigada por los proyectiles.